Les cités du N.-B. veulent un revenu de base garanti

Les cités du Nouveau-Brunswick ont adopté des résolutions afin de convaincre les gouvernements fédéral et provincial à travailler plus activement sur la mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti.

«La Ville d’Edmundston emboîte le pas avec les sept autres cités du Nouveau-Brunswick pour demander aux gouvernements provincial et fédéral de mettre en place ce type de revenu pour nous permettre, on l’espère du moins, d’éradiquer toute la question de la pauvreté», a confirmé le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Dans une résolution formelle adoptée lors de la réunion publique du 21 février, le conseil municipal d’Edmundston précise que la crise sociale croissante et les impacts de la pauvreté exercent une pression insoutenable sur les ressources limitées des municipalités.

Selon le conseil, celles-ci doivent fournir les services publics et les soutiens sociaux nécessaires alors qu’elles font face à de plus en plus de responsabilités qui leur sont transférées par les différents ordres de gouvernement.

Pour M. Marquis, cette demande revêt aussi une certaine importance à la suite du constat inquiétant qui a été dressé à Edmundston, il y a quelques semaines, lors de la présentation d’une importante étude sur le logement.

L’étude a notamment révélé qu’environ le tiers des ménages de la ville (32%) doit vivre avec un revenu inférieur à 40 000$ par année. Une proportion de 20% des ménages doit, en plus, consacrer au moins 30% de son revenu en frais de logement.

«Ce n’est pas normal. Quand on met 30% dans le logement, il en reste peu pour les autres besoins de base. L’idée est d’amener ce revenu de base qui serait là pour la population», a mentionné le maire Marquis.

La démarche est chapeautée par l’Association des cités du Nouveau-Brunswick. Une présentation à ce sujet devrait être organisée au cours des prochaines semaines, alors que toutes les municipalités auront signalé leur désir de participer au processus.

«Il faut être réaliste. Ce n’est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, mais si on peut ouvrir la porte pour trouver des solutions, au moins on sera sur la bonne voie.»

Qu’est-ce qu’un revenu de base garanti?

Dans le dossier, Revenu de base garanti une utopie?, préparé par le journaliste Justin Dupuis de l’Acadie Nouvelle, en mars 2021, on apprend que l’idée du RBG existe sous d’autres formes, comme l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti (SRG).

Il y est également expliqué que le revenu de base garanti suit normalement deux grands courants, soit un modèle de subvention démographique – une allocation universelle versée à tous les Canadiens d’un certain âge, peu importe leur statut socioéconomique – ou un modèle d’allocation soumis à l’examen des moyens des individus, c’est-à-dire, une aide versée aux personnes dont les revenus sont en deçà d’un certain seuil.

Dans le texte, il est mentionné que la plupart des intervenants militant pour l’instauration d’un revenu de base garanti au Canada se sont inspirés du projet-pilote mené en Ontario sous le gouvernement libéral de Kathleen Wynne. Il s’agit d’un modèle d’aide au revenu soumis à l’examen des moyens et destiné aux personnes de 18 à 64 ans ne pouvant pas bénéficier de l’ACE, de la SV ou du SRG.

Des intervenantes interrogées dans le cadre de ce dossier ont soutenu que les initiatives associées à ce projet-pilote, qui a été annulé depuis, avaient apporté des retombées positives en Ontario.

Une idée complexe à réaliser

Selon une analyse publiée en avril 2021 par le Bureau du directeur parlementaire du budget du Canada (DPB), une telle mesure, si elle était mise en place en 2022-2023, pourrait coûter au-delà de 87 milliards $. Les coûts pourraient dépasser le cap des 90 milliards $ d’ici 2025. Au Nouveau-Brunswick, on parle de plus de 1,3 milliard $.

Selon l’analyse du DPB, qui utilise la mesure du panier de consommation – mesure de faible revenu fondée sur le coût d’un panier de produits et services nécessaires aux personnes et aux familles pour subvenir à leurs besoins de base et obtenir un niveau de vie modeste – l’ajout d’un tel revenu de base garanti pourrait engendrer une réduction du taux de pauvreté de 32,6% au Nouveau-Brunswick et de près de 50% au Canada.

Même s’il soutient que tout projet de société permettant de réduire la pauvreté est essentiel, l’économiste Pierre-Marcel Desjardins s’interroge toutefois sur les mécanismes de mise en place d’une mesure comme le revenu de base garanti à grande échelle.

«Une des questions fondamentales est: qui est couvert et à quel montant? Tout dépendant de l’endroit où l’on place le seuil, soit que ça peut être faible et que ça aura peu d’impact ou soit que ça peut être élevé et très coûteux.»

«Tu peux demander à dix personnes (quel est le montant idéal du revenu de base) et les dix personnes vont te dire un montant différent. Le coût de la vie n’est pas le même partout.»

M. Desjardins reconnaît qu’un des impacts d’une telle mesure pourrait être une réduction de la pauvreté au pays. Cependant, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il se demande si un programme de la sorte réduirait les incitatifs pour convaincre les gens d’intégrer le marché du travail et contribuerait à augmenter la pénurie de main-d’œuvre.

«Personnellement, je ne suis pas contre le principe, mais, comme toujours, le diable est dans les détails (…) Il faut analyser le coût associé à cela et l’impact que ça peut avoir sur le marché du travail et une foule d’autres endroits qui pourraient être confrontés à des défis supplémentaires.»

«Même si le principe, à première vue, peut être très attrayant, plus on entre dans les détails opérationnels, plus on réalise que c’est quand même assez complexe et qu’il y a des éléments supplémentaires qui peuvent être affectés par une politique comme ça.»

Selon M. Desjardins, un concept comme le RBG a souvent tendance à traiter les gens de la même manière alors qu’ils ne sont pas tous nécessairement dans le même bateau.

Qui plus est, Pierre-Marcel Desjardins estime que la mise en place d’un revenu de base garanti n’est qu’une partie de la solution visant à régler les problèmes sociaux.

«Je reviens au logement abordable et je continue de croire que les gouvernements n’en font pas assez pour augmenter l’offre. On fait face à une pénurie de main-d’œuvre alors, est-ce que la solution ne serait pas plutôt de bonifier les salaires des gens à faible revenu? Il y a plusieurs choses à examiner.»

L’économiste a aussi parlé des garderies abordables et du transport en commun comme initiatives permettant de faciliter l’accès au marché du travail et ainsi lutter contre la pauvreté.

«Même si je pense qu’étudier plus en détail le programme du revenu de base garanti a beaucoup de mérite, je ne suis pas convaincu que c’est la mesure avec un grand “M” qui solutionnerait tous les problèmes.»

Il comprend toutefois les gouvernements locaux de vouloir s’attaquer à cette problématique en faisant pression sur les deux autres paliers de gouvernement.

«Les gouvernements locaux sont en train de vivre, de plus en plus, avec des défis importants liés à la pauvreté. On peut penser, par exemple, aux sans-abris, aux problèmes de délinquance, au logement abordable, etc. Beaucoup de questions sociales qui étaient, autrefois, plus gérées par les paliers provincial et fédéral tombent dans la cour des gouvernements locaux.»