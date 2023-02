Ottawa investit 12,5 millions $ dans le port de Belledune

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 12,5 millions $ dans le cadre d’un projet d’infrastructure au port de Belledune qui permettra d’installer un convoyeur pour les produits secs en vrac.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, était de passage à Belledune lundi pour en faire l’annonce en compagnie de son collègue et député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Le projet de 25 millions $, qui devrait être chose faite d’ici le printemps 2025, consiste à l’aménagement d’un convoyeur long de 3 km pour les produits secs en vrac entre deux terminaux afin d’appuyer le rechargement et le transbordement de marchandises au port.

L’administration portuaire prévoit l’installation de convoyeurs fixes reliant le terminal en eau profonde à une zone de transit, la rénovation de l’entrepôt existant ainsi que la construction d’un nouvel entrepôt et d’une tour de transfert.

«C’est un projet qui pourrait faire tripler ou quadrupler notre volume de marchandises traitées puisque le nouveau système de convoyeurs permet de décharger et recharger la marchandise beaucoup plus vite», a souligné Denis Caron, le président-directeur général du port de Belledune.

Ce dernier a de plus indiqué que le cadre financier du projet prévoit une participation financière de 6 millions $ par l’entreprise QSL qui loue déjà deux terminaux au port de Belledune.

Un projet d’infrastructure de 25 millions $ au port de Belledune permettra d’installer un convoyeur pour les produits secs en vrac. – Gracieuseté

L’entreprise se spécialise dans l’opération de terminaux portuaires, l’arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport à travers l’Amérique du Nord.

Une participation de l’ordre de 6 millions $ du gouvernement du Nouveau-Brunswick et du port de Belledune est également prévue, en plus du financement annoncé par le fédéral.

«On travaille pour rendre le port de Belledune plus fort et prenons des actions pour améliorer notre chaîne d’approvisionnement. Le projet permettra également au port de maximiser les possibilités de transbordement vers les Grands Lacs et le Midwest américain, et à partir de ports internationaux», a affirmé le ministre Omar Alghabra.

Selon Serge Cormier, le port de Belledune représente un élément essentiel de l’économie de la région Acadie-Bathurst et tout le nord du Nouveau-Brunswick.

«Le port de Belledune a fait un travail extraordinaire pour soumettre un projet dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Le ministre a donné son appui en voyant tous les bienfaits pour la région.»