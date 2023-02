Saumon de l’Atlantique: des organisations veulent une augmentation du quota des prises journalières

À quelques semaines de l’ouverture de la pêche au saumon de l’Atlantique, plusieurs organisations néo-brunswickoises demandent à Pêches et Océans Canada (MPO) de réviser à la hausse le nombre de prises allouées quotidiennement.

Cela fait déjà quelques années, depuis 2015 pour être exact, que les pêcheurs de saumons de l’Atlantique doivent faire une croix sur leurs prises.

Dans le cadre d’un effort de conservation dicté par le MPO, ils doivent en effet remettre à l’eau les saumons qu’ils capturent. La mesure n’est pas populaire et ne fait pas l’unanimité. Qu’à cela ne tienne, les amateurs de pêche la suivent. Après tout, la vitalité de l’espèce est toujours fragile.

Si les pêcheurs se sont résignés pour l’instant à composer avec cette mesure, ils digèrent par contre moins bien celle mise en vigueur depuis la saison 2020, soit celle qui limite leur nombre de prises journalières à deux plutôt qu’à quatre (en haute saison).

Dans une lettre envoyée récemment au MPO, plus d’une demi-douzaine d’organisations demandent le retour à l’ancien quota. Parmi ces signataires, on retrouve la Fédération de la faune du NB, le Conseil du saumon du NB, l’Association du saumon de la Miramichi, l’Association des pourvoyeurs et des guides professionnels du NB, ainsi que l’Association des propriétaires camp de pêche de la Restigouche.

Aux yeux de ces organisations, la mesure révisée à la baisse n’a aucune valeur scientifique scientifique, tout le contraire d’autres mesures de protection comme, par exemple, le protocole de température chaude de l’eau ou encore la remise à l’eau obligatoire.

«À première vue, cette mesure peut sembler comme une bonne idée afin de protéger l’espèce. Le problème, c’est que rien ne prouve que ce soit vraiment le cas, qu’une diminution de la manipulation des saumons de la part de pêcheurs récréatifs augmente réellement leur taux de survie ainsi que les populations.»

Neville Crabbe est le porte-parole de la Fédération du saumon de l’Atlantique. Cet organisme a également signé la lettre et se dit favorable au retour des quatre prises quotidiennes. Son représentant maintient qu’il n’existe aucune preuve scientifique démontrant que la remise à l’eau de deux poissons au lieu de quatre aidera la population de quelque manière que ce soit.

«Est-ce qu’il existe un risque de mortalité à la suite de manipulation du saumon à la suite de sa capture lors d’une pêche récréative? Oui, mais celui-ci est marginal, pour ne pas dire insignifiant. On parle peut-être d’une dizaine ou moins. Ça n’a absolument aucun impact sur les populations de saumons, sur la vitalité de l’espèce. Il n’y a donc là aucun bénéfice de conservation ni de protection, et encore moins de raisons de maintenir la mesure en place comme elle est», poursuit M. Crabbe.

Si les signataires contestent la portée scientifique réelle de cette mesure, ils disent toutefois constater ses effets néfastes sur l’effort de pêche et le roulement économique qui en découle. Ces effets se font sentir autant au niveau des emplois que des retombées dans les communautés.

Sur la Restigouche par exemple, certains camps de pêche disent avoir noté une baisse de revenus en raison du manque d’intérêt des pêcheurs. À l’opposé, on note que le risque d’augmentation du braconnage, lui, est bien réel au fur et à mesure que l’on enlève des pêcheurs récréatifs des rivières.

Le groupe déplore également les disparités de cette mesure alors qu’elle ne s’applique pas aux pêcheurs du Québec qui, pourtant, partagent la Restigouche avec le Nouveau-Brunswick. Ainsi, la valeur du permis de pêche diffère sur un même plan d’eau.

Des études scientifiques récentes indiquent que les probabilités que le saumon meurt après avoir été capturé et relâché augmentent rapidement lorsque la température de la rivière atteint 18°C et plus. – Archives

Du sérieux

Dans une réponse du MPO aux groupes qui demandaient ces changements, on indique vouloir favoriser (depuis 2020) l’approche de gestion par précaution en raison de la faible abondance de la ressource.

On indique qu’en 2021, la population de saumon des rivières Restigouche et Miramichi a été évaluée comme étant toujours dans la zone critique, ce qui correspond à la tendance de faible abondance observée depuis plusieurs années.

«D’après les tendances de l’abondance des petits et des grands saumons et les indices d’abondance des juvéniles généralement en baisse ou stables, on ne s’attend pas à une augmentation de l’abondance des saumons dans les rivières de la région du Golfe du MPO dans un proche avenir», a-t-on expliqué au journal.

Pour ce qui est des mesures mises en place, on se défend d’y aller seulement à l’instinct.

«Des études scientifiques récentes indiquent que les probabilités que le saumon meurt après avoir été capturé et relâché augmentent rapidement lorsque la température de la rivière atteint 18°C et plus», explique-t-on.

À titre d’exemple, la température quotidienne moyenne de la rivière Restigouche du 15 mai au 14 septembre a été supérieure à 18°C 64 fois en 2022, 77 fois en 2021 et 73 fois en 2020. Le risque, selon le MPO, est donc bien réel.

La décision pour la prochaine saison est par ailleurs toujours en discussion. Le MPO confirme que les mesures de gestion, y compris la limite quotidienne de prises et de remises à l’eau, pour la saison 2023 de pêche récréative du saumon de l’Atlantique et du bar rayé dans l’est du Nouveau-Brunswick n’ont pas encore été annoncées. La décision concernant ces mesures sera annoncée au printemps.