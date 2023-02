6/49: un couple de Néo-Brunswickois remporte 1 million $

Bruce Rupert et Shelly Brewer, de Lower Norton, près de Saint-Jean ont de la difficulté à croire qu’ils sont les tout nouveaux millionnaires de la région après le tirage du Lotto 6/49 du 5 février.

M. Rupert a acheté le billet gagnant du couple en ligne à alc.ca.

«Nous ne pouvions pas y croire. Nous ne pouvions pas vraiment y croire, a affirmé Mme Brewer. Lorsque quelqu’un de la Société des loteries nous a rappelés, on a mis le téléphone sur le haut-parleur. On s’est regardés droit dans les yeux. On avait une larme dans les yeux.»

«Je suis emballé comme cela ne se peut pas, a dit Mme Brewer. C’est surréel. Je ne peux pas y croire, mais je n’arrête pas de sourire. Je n’en reviens tout juste pas.»

M. Rupert, un travailleur paramédical, et Mme Brewer, qui travaille dans le secteur des soins de santé à domicile, prévoient tous les deux prendre leur retraite grâce au gros lot.

Le couple n’a pas vraiment pensé à ce qu’il ferait avec l’argent, mais est ravi de pouvoir prendre soin des membres de sa famille.

Plus tôt ce mois-ci, Clarence Gallant, de Shediac, a lui aussi remporté 1 million $ au Lotto 6/49.