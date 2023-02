COVID-19: neuf décès de plus et 92 employés de la santé en arrêt de travail

À l’approche du troisième anniversaire de la détection du tout premier cas positif de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, le nombre de décès attribués à ce virus s’élève désormais à 834.

Cela fera trois ans dans quelques jours, le 11 mars plus précisément, que la province vit au rythme de la COVID-19. Bien que la dernière année ait été moins mouvementée que les deux précédentes – notamment en matière de restrictions -, le virus est bel et bien toujours présent et des décès y sont toujours attribuables.

Dans son bilan hebdomadaire publié mardi, la Santé publique déplore ainsi le décès de neuf personnes additionnelles des suites de la COVID-19. Fait à noter, ces décès ne sont pas survenus au cours de la dernière semaine, soit durant la période qui sépare ce bilan et le précédent. Il s’agit plutôt de décès antérieurs, certains remontant à plusieurs semaines, et dont la cause a été révisée puis attribuée au virus.

Ce que le bilan indique également, c’est que le nombre de tests PCR réalisés est à la baisse. Malgré cette baisse, le pourcentage de cas qui se sont révélés positifs sur les tests effectués, lui, est à la hausse, dépassant les 20%. C’est le plus haut pourcentage de cas positifs par tests PCR enregistrés depuis les six derniers mois.

Cette donnée va de pair avec la situation constatée dans les hôpitaux. Au Réseau de santé Vitalité, on dénombre toujours plusieurs employés retirés du travail après avoir testés positifs à la COVID-19. Plus précisément, on en compte 32. Le nombre de cas est notamment à la hausse en ce moment dans la zone sanitaire 4 (Edmundston) avec 12. On n’en retrouvait que trois la semaine dernière. Au Réseau de santé Horizon, l’absentéisme pour cause de COVID-19 affecte 60 employés en ce moment.

On parle donc de 92 employés de la santé en arrêt de travail à l’intérieur des deux réseaux combinés pour cause de COVID-19.

Pour ce qui est des patients, on rapporte 11 hospitalisations liées à la COVID-19 chez Vitalité, dont un patient à l’unité des soins intensifs. À noter que près de la moitié des hospitalisations (5) se situent dans la zone sanitaire 5 (Campbellton). La situation s’améliore tout de même dans le réseau francophone puisque la semaine dernière, celui-ci déplorait 21 hospitalisations. Du côté d’Horizon, on recense 44 hospitalisations, dont un cas à l’unité des soins intensifs.

Aucune éclosion de COVID-19 n’est actuellement en vigueur à l’intérieur des établissements de Vitalité en ce moment. En date du 25 février, sa contrepartie anglophone dénombrait pour sa part au moins une unité en éclosion dans trois de ses établissements.