Des fonds afin de sortir les aînés du Restigouche de l’isolement

De passage à Campbellton mardi, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a annoncé un financement de 124 341$ que se partageront six organisations vouées à faire bouger les aînés.

Selon le député restigouchois, la pandémie de la COVID-19 a contribué à accroître l’isolement des populations plus âgées. En réponse à cette réalité, le programme communautaire Nouveaux horizons pour les aînés vise à contrer cet isolement.

«On veut faire en sorte que les aînés sortent, qu’ils se mêlent à la population, qu’ils demeurent actifs autant physiquement qu’intellectuellement. C’est pourquoi on donne ainsi un coup de main aux infrastructures qui permettent aux aînés de demeurer actifs», a-t-il indiqué.

Les organisations ayant obtenu un financement dans le cadre de ce projet sont le Club d’âge d’Or Morneau de Saint-Quentin (24 784$, rénovations), la Coopérative Radio Restigouche (22 000$, programme de divertissements dans les foyers de soins), les Aventuriers de Charlo (21 880$, rénovations), le St. Louis Lane Senior Club (24 960$, rénovations), et le Friends of Mount Carleton Park (installations de bancs sur les sentiers, 5807$).

Colette Loire est président du Club des aînés de Notre-Dame-des-Neiges. Son organisation figure également dans le lot. Elle soutient que les fonds annoncés mardi sont précieux puisqu’ils permettront de maintenir en bon état le Centre de l’Amitié de Campbellton, principal lieu de rendez-vous de ses membres. Dans ce cas-ci, on parle d’un investissement de 25 000$.

«C’est d’abord une question de sécurité, car on s’est aperçu que nous avions un bris de structure urgent à réparer au sous-sol. Nous avons également des fenêtres qui coulent, donc qui doivent être changées. Bref, cet argent va donc nous permettre de continuer nos activités», explique-t-elle.

Les fonds serviront également à mettre en branle certains projets culturels (peintures et artisanat) destinés aux personnes âgées.

Les montants offerts par l’entremise de ce programme, quoique modestes (jusqu’à un maximum de 25 000$), sont grandement appréciés aux dires du député.

«J’ai vu plus de larmes couler et d’émotions pour ces petits montants que pour des annonces impliquant des millions $. Pourquoi? Parce que ça vient toucher le cœur de nos communautés, nos aînés. Ce sont de beaux projets qui ont des impacts directs auprès de cette population», estime M. Arseneault

Des attentes élevées envers la province

Le député Madawaska-Restigouche, René Arseneault souhaite que le gouvernement conservateur de Blaine Higgs utilise en partie l’argent provenant de la nouvelle entente fédérale-provinciale en santé pour aider les communautés rurales vieillissantes… comme la sienne.

C’est du moins le souhait que celui-ci a émis lors de son arrêt à Campbellton. Car si l’annonce de financement pour le programme Nouveaux horizons a été chaudement applaudie, c’est surtout le dossier des soins de santé qui a retenu l’attention de l’auditoire.

Les aînés présents à l’annonce avaient en effet plusieurs questions pour le politicien, notamment en ce qui a trait à la récente entente bilatérale sur le financement en santé survenue entre Ottawa et les provinces. Inquiets face à l’érosion des services à l’Hôpital régional de Campbellton, ceux-ci désiraient connaître l’impact de cette entente et des fonds additionnels qui y sont rattachés (1,3 milliard $ sur dix ans) pour les soins de santé de la région.

Comme la santé est de juridiction provinciale, M. Arseneault avoue qu’il en reviendra au gouvernement Higgs de dépenser les fonds comme il l’entend, en respectant bien évidemment certains paramètres préétablis. Il espère toutefois que celui-ci gardera en tête que le Nouveau-Brunswick est la province la plus âgée du Canada et qu’à l’intérieur de celle-ci, c’est le Nord qui vieillit le plus rapidement.

«On doit donc tenir compte de ce nouvel argent pour notre population âgée qui coûte beaucoup plus cher au système de santé. Et cette population, elle est en très grande partie dans le nord de notre province», indique le député.

Celui-ci dit avoir entendu à maintes reprises l’inquiétude des aînés de sa circonscription face à la diminution continue des services en santé. Il souhaite que le gouvernement Higgs ait aussi entendu ce message et qu’il agisse de bonne foi afin que les établissements du Nord reçoivent leur juste part de ce financement fédéral.

«J’espère qu’il mettra l’argent nécessaire sur la table pour que l’on puisse rouvrir nos planchers et s’assurer que nos petits hôpitaux du Nord – d’Edmundston à Caraquet – ne soient pas négligés. On veut retrouver nos spécialités afin de pouvoir desservir nos populations sur un pied d’égalité avec les régions du sud de la province», a indiqué le député.