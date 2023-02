Itinérance: 13 millions $ pour bâtir 60 petites maisons à Fredericton

La deuxième phase d’un projet de construction de micromaisons à l’intention des personnes en situation d’itinérance à Fredericton reçoit une aide financière de 13,3 millions $ des gouvernements provincial et fédéral. Ce projet verra la construction de 60 nouvelles micromaisons par 12 Neighbors Community Inc., en plus des 36 construites au cours de la première phase.

Située au 100, voie Smart Centers, la communauté est constituée d’une série de micromaisons entièrement indépendantes et séparées les unes des autres, sur leur propre petite cour privée. Le projet consiste à aménager un total de 96 micromaisons en pâtés de 12. Chaque maison aura une superficie de 18 mètres carrés (200 pieds carrés) et aura une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, un espace pour dormir pour une ou deux personnes, ainsi que des espaces salon et salle à manger.

Les gouvernements provincial et fédéral investissent conjointement 2,4 millions $ dans le projet par l’entremise d’un prêt-subvention dans le cadre du Programme de logement locatif abordable. De plus, le projet a reçu des suppléments au loyer pour chacune des nouvelles unités de cette deuxième phase pour s’assurer que les locataires ne paient pas plus de 30% du revenu total de leur ménage en loyer. Cela représente un investissement supplémentaire de 7,1 millions $ au cours des 20 prochaines années.

Le gouvernement fédéral contribue également 3,8 millions $ pour les phases I et II du projet par l’entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, un volet de la Stratégie nationale sur le logement et un programme mis en œuvre par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

L’an dernier, le projet a reçu une somme de 1 440 000$ pour la première phase – également sous la forme d’un prêt-subvention – dans le cadre du Programme de logement locatif abordable, ainsi que des suppléments au loyer pour chacune des unités.

Les micromaisons sont construites par 12 Neighbours Community Inc. dans un entrepôt situé au 140, rue Clark, conformément aux normes de construction écologique de la province. Le projet comprendra également un centre d’entrepreneuriat social avec des services et un espace de vente au détail.