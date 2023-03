Les Néo-Brunswickois boivent plus de bière et moins de vin que les autres Canadiens

Les données d’une étude portant sur les habitudes de consommation et d’achat d’alcool au pays tendent à démontrer que les Néo-Brunswickois ont un faible pour la bière et les spiritueux.

L’étude menée par Statistique Canada révèle que les habitudes de consommation d’alcool diffèrent passablement d’une province à l’autre.

Selon l’agence fédérale, au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, les achats de bière occupaient 42% des parts de marché des ventes de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick.

Ce taux est nettement supérieur à celui observé à l’échelle du pays qui se situe à 34,9% et est le second en importance parmi toutes les provinces canadiennes après Terre-Neuve-et-Labrador, où la bière représente 48,5% des achats en produits alcoolisés.

À l’inverse, les Néo-Brunswickois ne semblent pas se bousculer dans les allées où sont en vente des milliers de bouteilles de vins provenant des quatre coins de la planète.

L’étude dévoilée vendredi estime que les ventes de vin au Nouveau-Brunswick occupent 22% des parts de marché. Au Québec, ce taux se situe à 43,4%, soit le double du portrait observé dans notre province et loin des habitudes de consommation et d’achat d’alcool des Néo-Brunswickois.

Avec 23,6% des parts de marché, les spiritueux sont plus populaires que le vin auprès des consommateurs du Nouveau-Brunswick.

La grande famille des spiritueux comprend le cognac, schnaps, vodka, rhum, whisky, tequila, gin et autres liqueurs.

«Ces données ne sont pas très surprenantes. Les Néo-Brunswickois ont traditionnellement toujours eu un attachement marqué pour la bière, c’est un marché qui a toujours été très fort au Nouveau-Brunswick. On peut parler d’une véritable culture de la bière ici!», a affirmé René Legacy, copropriétaire de la microbrasserie Four Rivers de Bathurst.

Alcool NB a pour sa part indiqué que les données de Statistique Canada reflètent la plupart des données et des rapports que la société possède depuis plusieurs années.

«Notre priorité est de comprendre les besoins et les intérêts de nos clients et de nous assurer que nous leur offrons des produits et une expérience qui leur conviennent. Nous ne prévoyons pas de modifier notre portefeuille ou nos plans promotionnels sur la base de ce rapport», a souligné Emilie Dow, porte-parole de la société de la Couronne provinciale.

Les données de Statistique Canada au sujet de la vente des boissons alcoolisées lèvent le voile sur l’ampleur du marché de l’alcool au pays.

Selon l’organisme fédéral, les administrations publiques fédérales et provinciales ont enregistré des revenus de 13,6 milliards $ provenant du contrôle et de la vente des boissons alcoolisées durant l’année 2021-2022.

Cela comprend le revenu net des régies des alcools provinciales, les taxes d’accise, les taxes de vente au détail, les taxes propres à ces produits et les revenus de licences et de permis.

Au Nouveau-Brunswick, Alcool NB a fait état de ventes records totalisant 520 millions de dollars au cours de l’exercice financier 2021-2022.