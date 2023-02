Tout laisser derrière pour fuir la guerre

«Nous sommes partis pour assurer la sécurité des enfants.»

Dmytro Faifura ne voulait pas quitter l’Ukraine, mais l’homme âgé de 39 ans a dû se rendre à l’évidence.

Il travaillait pour une compagnie de construction allemande dans la ville de Ternopil, dans l’ouest du pays. Quand les combats se sont intensifiés, la petite famille a pris une décision déchirante.

En compagnie de son épouse Viktoria et de ses fils Nazarii (14 ans), Bohdan (11 ans) et Ivan (3 ans), Dmytro a plié bagage en direction de la Hongrie.

Deux mois plus tard, soit le 21 septembre, tout ce beau monde débarquait à l’aéroport de Dieppe.

«La guerre nous a forcés à prendre cette décision, raconte-t-il. L’attaque avec des missiles russes n’a cessé d’augmenter et les enfants commençaient à avoir très peur. C’était devenu une situation très difficile.»

Dès leur arrivée au Canada, les Faifura ont réalisé qu’ils venaient de prendre la bonne décision.

Leurs trois enfants se sont adaptés à leur nouveau milieu de vie plus rapidement que prévu. Le plus vieux fréquente l’école secondaire Moncton High, celui du milieu va à l’école Sunny Brae alors que le plus jeune se retrouve dans une prématernelle de Dieppe.

Nazarii avait déjà commencé à apprendre l’anglais en Ukraine. Bohdan est plus à l’aise en anglais, mais il suit déjà des cours d’immersion en français.

Dmytro s’est déniché un travail dans une entreprise qui fabrique des armoires et des cabinets. Il complète ses fins de mois avec un second boulot dans la construction.

«Je travaille vraiment pour une bonne compagnie et je m’entends bien avec mes collègues de travail. Ils m’ont beaucoup aidé à me familiariser avec mon travail», souligne-t-il.

Des sentiments partagés

Même s’ils aiment bien leur nouvelle vie à Moncton, les nouveaux arrivants s’ennuient de leur famille restée derrière.

«Nous sommes reconnaissants envers ce pays et ces gens qui nous ont accueillis. J’ai pu avoir un permis de travail et un appui financier important. C’est de plus un endroit sécuritaire pour nos enfants.»

Sauf que Dmytro avoue que c’est plus difficile au niveau psychologique et émotif.

«Après deux mois, les enfants étaient déjà habitués à leur nouveau milieu. C’est plus compliqué pour les adultes.»

Quand on aborde la question de la famille, on peut voir des larmes dans les yeux de Viktoria, qui préfère s’éloigner.

«Ma mère a sombré dans une dépression quand nous sommes partis parce qu’elle savait qu’elle ne verrait plus ses petits-fils, reprend Dmytro. Mais elle est maintenant heureuse de savoir que nous sommes tous en sécurité.»

Il reste que l’adaptation à un nouveau mode de vie loin des siens représente un défi de taille pour n’importe qui.

«Ce fut doublement difficile pour nous d’arriver au Canada avant les Fêtes parce que c’est une période très spéciale en Ukraine au niveau familial. Nous nous sommes retrouvés ici sans nos parents, nos frères ou nos sœurs. Mais grâce à la générosité des Canadiens, nous avons quand même pu passer un beau Noël. Les enfants ont reçu des cadeaux et ils étaient très heureux quand ils ont vu les présents avec leur nom dessus.»

La petite famille a même eu droit à une belle initiation au chiac quand est venu le temps d’aller acheter une voiture à Richibucto, il y a quelques semaines.

«J’ai compris à peu près 40% de ce que la gérante des ventes me disait J’en ai perdu au moins 60%!», rigole Dmytro.

Il n’est pas encore certain s’il veut retourner en Ukraine quand la guerre sera finie.

«Tout va dépendre de la façon dont la situation va évoluer là-bas. Il y aura certainement une longue période de reconstruction. Nous étudions présentement la possibilité d’obtenir notre résidence permanente au Canada.»

Des Ukrainiens au coeur brisé

Vera Kostenko Schitterer a le cœur brisé.

Voilà maintenant un an que sa patrie d’origine est plongée dans une guerre qui semble sans fin.

Arrivée en Acadie en 2019 en même temps que son mari Johan (le Consul général de France au Canada atlantique), l’Ukrainienne n’en peut plus de voir son pays bombardé et martyrisé quotidiennement par l’envahisseur russe.

Malgré tout, la porte-parole du Club ukrainien de Moncton demeure optimiste. Elle croit toujours à une contre-offensive des Ukrainiens avec la livraison d’armes d’un peu partout et l’appui du monde occidental.

«Ça peut paraître compliqué au sens rationnel, mais on voit que les Russes n’arrivent pas à prendre des petites villes comme Bakhmout. Pourtant, le territoire est déjà fortifié puisqu’ils sont là depuis huit ans», raconte-t-elle.

«Je ne pense donc pas qu’ils vont pouvoir pousser plus loin, sauf s’ils font une mobilisation totale. Mais je ne vois pas ça comme une solution facile pour eux. Beaucoup de Russes sont déjà partis à l’étranger parce qu’ils ne veulent pas aller dans l’armée et combattre.»

Vera Kostenko Schitterer a évidemment beaucoup de parents et d’amis qui sont toujours en Ukraine. Elle confirme que leur quotidien est complètement chamboulé, même s’ils ne vivent pas dans une zone occupée.

Beaucoup de gens ne peuvent pas travailler plus de trois jours par semaine, en raison des coupures fréquentes d’électricité.

«La situation économique n’est pas très bonne, ce qui fait que les entreprises diminuent les heures de travail. Les gens ont donc moins d’argent pour vivre», précise-t-elle.

Malgré tout, elle affirme que le moral est toujours bon dans les circonstances.

«La plupart des gens que je connais font leur possible. Ceux qui peuvent travailler le font pour faire des dons à droite et à gauche. Il y a un grand besoin pour les vêtements chauds pour les soldats, qui doivent dormir sur le sol à -18 degrés.»

Des vies et des familles brisées à jamais

Autrefois fréquents, les contacts entre les citoyens des deux pays n’existent pratiquement plus.

«C’est une question assez sensible et très compliquée. Dans le temps de l’Union soviétique, la culture de tous les pays a été nivelée. Tout le monde était standardisé et parlait russe. Une génération se souvient de cette époque avec une certaine nostalgie, qui voyaient les Russes comme des frères», mentionne Vera Kostenko Schitterer.

Il y a aussi les liens familiaux entre les deux pays, sans compter les nombreux Russes qui partaient en vacances en Ukraine chaque été.

Tout ça est parti en fumée dans les bombardements.

«J’ai gardé des contacts avec plusieurs Russes et on avait beaucoup d’amis des deux côtés de la frontière. On essayait de ne pas trop parler de politique et de concentrer nos relations sur l’aspect humain et nos intérêts communs», témoigne-t-elle.

«Avec la prise de la Crimée (en 2014), les relations ont commencé à être plus tendues. La plupart des gens ne perçoivent plus les Russes comme des frères, mais plutôt comme des ennemis. Les Ukrainiens coupent complètement les relations. Ce n’est plus possible de faire comme si de rien n’était, de parler de culture, de cinéma ou de la température.»

Des crimes de guerres

Le gouvernement américain affirme détenir des preuves des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les soldats russes.

Vera Kostenko Schitterer les a toutes entendues, ces histoires d’horreur.

«On m’a raconté des choses que je n’aurais jamais imaginées», raconte-t-elle, d’une voix presque éteinte.

Il y a des enquêtes en cours, mais le gros problème, précise-t-elle, c’est de retracer les témoins, accumuler les preuves, et surtout, identifier les coupables pour les traduire en justice.

Les autorités ukrainiennes ont mis en service une ligne téléphonique à l’intention des femmes victimes de viols, afin de leur offrir un peu de soutien psychologique.

Mais l’horreur continue.