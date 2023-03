Tracadie: le club de VTT La Randonnée Nord-Est plaide pour la levée des restrictions

Le club de VTT La Randonnée Nord-Est plaide pour la levée des restrictions émanant de l’arrêté de la municipalité de Tracadie qui réglemente les véhicules hors route.

Roland Thériault, le président du club s’est adressé au conseil municipal de Tracadie, lundi, à la conclusion de la réunion ordinaire, pour demander que les contraintes imposées à ses membres soient éliminées.

Si l’arrêté en question autorise la circulation des VTT dans certaines rues de la ville, il impose aussi des interdits dont les amateurs de quatre-roues ne veulent plus entendre parler: les limites de vitesse et l’impossibilité de circuler la nuit.

Depuis plusieurs semaines, le droit d’accès à certaines rues de Tracadie, qui a été concédé aux VTT en 2019, est ouvertement critiqué par des résidents qui en subissent les effets.

Au début du mois, une quarantaine de personnes de la rue Brideau ont signé et déposé une pétition à l’hôtel de ville pour inviter les élus municipaux à corriger la situation.

Il s’en est ensuite suivi une longue discussion, chez les élus, lors de la réunion du comité plénier du 6 février.

Lundi soir, le conseil a passé les deux premières lectures (par le titre) d’un arrêté modifiant l’arrêté qui touche à la circulation des véhicules hors route sur son territoire.

Aucun détail ou commentaire n’a été émis sur la nature des modifications au moment de la procédure. La troisième lecture sera faite ultérieurement.

Des règles qui prêtent à confusion?

En fin de réunion, Roland Thériault, qui avait pris la parole plus tôt ce mois-ci, a été le premier au micro lorsque le maire a invité le public à s’avancer. M. Thériault a d’abord soutenu que Tracadie était la seule municipalité qui interdisait la circulation des VTT durant la nuit.

Par la suite, lettre du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en main, il a indiqué que le gouvernement provincial demandait aux municipalités, qui limitent la circulation des VTT la nuit, d’abandonner cette règle. Celle-ci serait source de confusion, en particulier pour les touristes.

L’arrêté de Tracadie qui régit les véhicules hors route autorise leur circulation de 7h à 23h du lundi au jeudi, de 7h à minuit les vendredis et samedis, ainsi que de 9h à 23h les dimanches.

«On a trois heures différentes sur sept jours dans la semaine. Ça devient un peu mêlant. Un exemple: si on a des touristes qui viennent au lien des Deux Rivières (villégiature), puis ils s’en vont dans le coin de Bathurst, et au retour il est 23h, que vont-ils faire? Se garer à Saint-Irénée?»

Pour M. Thériault, il n’est guère plus acceptable d’imposer aux VTT une limite de 40 km/h, ce qui diffère des automobilistes. Selon lui, les lois provinciales ne suggèrent rien de tel.

Enfin, il a questionné la nécessité de tenir de nouvelles consultations publiques. Il croit que le degré d’approbation des VTT, très élevé par le passé (60%), commencerait à s’éroder.

«Les consultations publiques, ça va se revirer contre nous autres. À un moment donné, ça va être 51%, non (aux véhicules hors route dans la ville), 49%, oui. »

Le maire Denis Losier a rétorqué que la municipalité est dans l’obligation de tenir des consultations. Il a aussi rappelé que cet exercice ne doit pas être vu comme un scrutin.

«C’est pas relatif (la consultation) avec un pourcentage 50 ou 51%. Il se peut qu’il y ait une (seule) objection ou une acceptation (des citoyens) très positive; c’est le conseil qui décide. C’est pas comme une élection, avec une majorité qui l’emporte.»

«C’est certain que vos informations sont très pertinentes, pour permettre d’apporter justement des arguments à la décision du conseil. Et c’est certain qu’il y aura des modifications», a ajouté le maire.