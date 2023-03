Bien-cuit de la Fondation Saint-Louis Maillet: une somme record amassée

La Fondation Saint-Louis Maillet a récolté la somme record de 90 000$, le 25 février, à l’occasion du bien-cuit mettant en vedette le dentiste Dr Wayne Dionne.

Il s’agissait de la 25e activité-bénéfice du genre organisée au Nord-Ouest. Lors de l’édition précédente, en 2020, le bien-cuit de Brigitte Nadeau-Cyr avait permis d’amasser la somme de 85 000$, qui était aussi un record à l’époque.

Ce sont 450 convives qui ont assisté à une soirée festive au Centre des congrès d’Edmundston.

Trois rôtisseuses et un rôtisseur s’en sont donné à cœur joie contre leur victime, sans compter les pitreries exceptionnelles de Marco Boucher, était chargé d’animer la soirée.

Richard Dionne (frère du Dr Wayne Dionne), Annie Bossé (gestionnaire de la Clinique dentaire Dr Wayne Dionne), Carole Martin (amie et directrice générale de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston), et Julie Racine Dionne (conjointe de M. Dionne) ont pris la parole à tour de rôle afin de raconter des anecdotes savoureuses et de déterrer des petits secrets de la «victime» de la soirée.

La soirée s’est poursuivie sur un air de fête sous la musique de DJCD, Cédric Dionne, l’un des fils du couple de Julie Racine Dionne et du Dr Wayne Dionne.

L’argent recueilli à ce 25e bien-cuit servira à la création de la bourse d’études «Famille Julie et Wayne Dionne».

Le Dr Dionne pratique la médecine dentaire à Edmundston depuis l’obtention de son doctorat en 1994 de l’Université Laval de Québec.