Il faut éliminer les frais de scolarité en sciences infirmières, dit le recteur

Le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, estime qu’il faudrait enlever les frais de scolarité des étudiantes en sciences infirmières pour attirer plus de gens dans la profession.

Le recteur croit que le gouvernement devrait compenser les frais de scolarité de la population étudiante qui veut se lancer dans le domaine des sciences infirmières.

La députée Francine Landry a abordé la question de la formation des infirmières, mercredi, lors d’une réunion du Comité spécial sur les universités publiques à l’Assemblée législative, à Fredericton.

Elle a demandé au recteur ce que le gouvernement devrait faire pour aider à former plus d’infirmières et à les inciter à demeurer dans la province.

«Il y aurait une façon à mon avis très efficace pour augmenter très rapidement le nombre de candidats et candidates en sciences infirmières, c’est d’enlever les frais de scolarité», a-t-il répondu.

Il affirme qu’il s’agit d’un besoin «urgent» pour attirer et former plus d’étudiantes dans ce domaine compte tenu de la pénurie dans ce secteur, et qu’il faut agir rapidement.

«On n’a pas le droit, éthiquement, de se permettre de repousser cette décision-là», affirme-t-il.

Le gouvernement a mis en place plusieurs autres programmes pour favoriser le recrutement dans les programmes d’études en sciences infirmières. Il a aidé l’Université à fournir des bourses de recrutement international, par exemple.

«On vient d’annoncer le projet études-travail. Les infirmières auxiliaires pourront continuer à travailler et venir aux études», ajoute le recteur.

L’Université a aussi reçu de l’appui du gouvernement pour augmenter le nombre d’infirmières praticiennes.

«Ce sont tous des programmes qui viennent inciter, mais je pense qu’on peut encore en faire plus pour combler nos besoins qui sont très importants en sciences infirmières.»

Ces programmes «ont des impacts», selon Denis Prud’homme, mais ne permettent pas «d’attirer une masse importante rapidement».

«Si les frais de scolarité étaient compensés, on pourrait probablement attirer davantage d’étudiantes et d’étudiants dans ce domaine. Des gens qui se dirigent vers [un diplôme] en sciences santé par exemple, pourraient avoir davantage d’intérêt à s’inscrire au niveau des sciences infirmières.»

Il critique au passage l’investissement de la province dans un programme de formation à l’Université Beal, à Bangor, au Maine. Le gouvernement veut que 100 étudiantes du N.-B. y entament un baccalauréat en sciences infirmières en 2023, et fournit un incitatif de 6000$ par personne qui s’y inscrit.

«Pour moi c’est une iniquité pour l’ensemble des étudiants du N.-B. tant à UNB qu’à l’Université de Moncton», dit-il. Il affirme qu’il y a eu un «manque de transparence» dans la création de ce programme et que les universités du N.-B. n’ont pas été impliquées.

Il estime aussi qu’il faudrait faire la promotion de la profession auprès des hommes pour en attirer davantage.