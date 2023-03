Le ministre promet des améliorations à l’entretien des routes 11 et 17

Le ministre des Transports, Jeff Carr, dit être prêt à collaborer avec les élus du Restigouche afin d’améliorer l’entretien hivernal des routes 11 et 17. Il ne ferme pas non plus la porte à l’ajout de quelques kilomètres de clôtures de protection contre la faune dans cette région.

Il a neigé pratiquement toute la journée, mercredi, au Restigouche.

Ces précipitations ne pouvaient pas mieux tomber alors que le ministre Carr était de passage dans la région afin de discuter de l’entretien hivernal des routes 11 et 17 avec les membres de la CSR-Restigouche. Celui-ci a même eu droit à une visite des lieux, question de constater en personne des variations de climat d’un secteur à l’autre.

Cette rencontre a été initiée par les élus restigouchois à la suite d’un constat généralisé, soit qu’il y a des failles au niveau de l’entretien de ces deux axes routiers importants, au point de compromettre la sécurité des voyageurs.

Si les membres de la commission conviennent que la situation perdure depuis quelques hivers déjà, le décès de trois usagers de la route depuis le début de l’hiver a ravivé des émotions. Le 4 décembre, une collision a coûté la vie à deux jeunes hommes de Kedgwick sur la route 17 à la hauteur de Robinsonville. Une sortie de route a par la suite emporté un camionneur le 1er janvier non loin de là.

Dans les deux cas, l’état de la chaussée a été vivement critiqué.

À l’époque, ces décès avaient choqué le ministre Carr qui avait promis de se pencher personnellement sur le dossier. Encore aujourd’hui, il dit prendre le sujet très au sérieux.

«Je veux travailler en équipe avec les élus ainsi que notre personnel local afin de trouver toutes les solutions possibles pour améliorer le service et la qualité des routes. Après tout, ils connaissent mieux que quiconque les besoins dans la région. Nous ne réglerons peut-être pas tous les problèmes dès cet hiver, mais d’ici le prochain, j’espère avoir un plan en main comportant des améliorations significatives», a-t-il soutenu à la sortie de sa rencontre avec les membres de la CSR-Restigouche.

Ce qu’il retient de cet exercice? La nécessité d’effectuer certains ajustements au niveau des équipements, de la main-d’œuvre ainsi que sur l’aspect de la surveillance de l’état de la chaussée.

Celui-ci se garde par ailleurs de jeter le blâme des problèmes de la chaussée sur le personnel du ministère des Transports au Restigouche.

«Je crois sincèrement qu’ils font de leur mieux et que chaque incident malheureux qui se produit les secoue énormément», estime le ministre.

Communauté échaudée

Maire de la Communauté régionale de Campbellton et vice-président de la CSR-Restigouche, Jean-Guy Levesque s’est dit satisfait de la rencontre et de l’ouverture d’esprit du ministre.

«Il est très conscient que les choses doivent changer et il est prêt à nous accompagner là-dedans. Est-ce que l’on verra des changements survenir dès cette année? Ça reste à voir, mais on sent néanmoins une volonté ferme de sa part», exprime le maire de Campbellton..

Son homologue de Kedgwick, Éric Gagnon, attendait depuis longtemps ce face-à-face avec le ministre. C’est que sa communauté fut ébranlée deux fois plutôt qu’une depuis le début de l’hiver.

«Ce que je vais dire aux familles éprouvées par ces accidents, c’est qu’on a eu une bonne discussion avec le ministre et que je suis persuadé que des solutions s’en viennent», a souligné M. Gagnon.

Celui-ci l’avoue, ses citoyens sont beaucoup plus nerveux sur ce tronçon routier depuis le début de l’hiver en raison des nombreuses sorties de route occasionnées par un entretien jugé déficient.

«Avec l’entretien actuel, les gens ne savent plus à quoi s’en tenir. C’est rendu qu’ils ont peur à chaque courbe qu’ils empruntent», explique-t-il.

Le maire admet que l’hiver actuel est particulier comparativement aux précédents puisqu’il y a davantage d’épisodes de pluies verglaçantes, ce qui complique les conditions routières. Il note toutefois qu’avec les changements climatiques, il faut s’attendre à ce que ce climat exceptionnel devienne la norme.

«La pluie verglaçante, ça risque d’être de plus en plus fréquent dans le nord de la province. Il faut donc qu’on se prépare, que l’entretien de nos routes évolue. Il faut faire mieux», prévient M. Gagnon.

Nouvelles clôtures?

Outre l’entretien des routes, les membres de la CSR-Restigouche ont également interpellé le ministre à propos d’une autre problématique sur les routes 11 et 17, soit l’absence de clôtures de protection contre le gros gibier.

Tout récemment, un coroner a recommandé au gouvernement de considérer l’installation de telles clôtures le long de la route 11 sur le tronçon séparant Campbellton et Belledune. Cette recommandation faisait suite au décès d’un motocycliste ayant heurté un orignal dans le secteur de Charlo.

Le ministre Carr ne s’est pas compromis à mettre en place cette recommandation. Cela dit, il n’a pas non plus fermé la porte à l’ajout de quelques kilomètres de clôtures là où les besoins se font ressentir. Il dit être prêt à travailler avec les élus au développement d’un plan de trois ans.

«Si l’on peut mettre de côté un peu d’argent chaque année afin d’ajouter graduellement des clôtures contre les orignaux, ce serait un excellent départ», indique le ministre.

Il va de soi que ce souhait a bien fait l’affaire du maire de Kedgwick, les collisions avec ces bêtes étant un problème récurrent sur la route 17.

«Les orignaux, ça fait partie de nos vies à Kedgwick. Le défi que l’on a, c’est que nous avons beaucoup de maisons le long de la route 17. Cela dit, il y a des endroits spécifiques – notamment près de Menneval – où l’on serait capable d’installer des clôtures et ça ferait une grosse différence», indique Éric Gagnon.