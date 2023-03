Une faible couverture de glace entraîne des avantages et des inconvénients

Les faibles quantités de glace qui se sont formées durant l’hiver dans les eaux du golfe Saint-Laurent apportent quelques avantages à court terme, mais aussi plusieurs effets néfastes à plus long terme, selon certains spécialistes consultés par l’Acadie Nouvelle.

Ces experts s’entendent sur le fait que les variations des glaces de mer peuvent avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes et les organismes marins.

Les températures relativement douces enregistrées durant les trois mois d’hiver ont eu comme effet de retarder la formation des glaces dans le Saint-Laurent, un phénomène qui n’est pas à négliger selon plusieurs.

Jean Lanteigne, le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), a expliqué que les premiers effets directs de cette situation se feront sentir dans l’industrie de la pêche, car il est peu probable que la couverture de glace retarde l’ouverture de la saison.

«Les crabiers et crevettiers sont contents de voir que la présence de glace est très faible cette année. Ils pourront accéder à la mer plus rapidement.»

La saison de la pêche à la crevette dans le golf Saint-Laurent devrait débuter comme prévu le 1er avril.

«Ce n’est cependant pas une bonne chose parce que la température de l’eau a des impacts sur les espèces et la biodiversité. L’absence de cette couverture de glace a des effets sur le comportement et la reproduction des espèces, ce n’est donc pas une bonne nouvelle en soi», a tenu à préciser M. Lanteigne.

Selon lui, le volume de glace observé durant la saison hivernale a été très bas par rapport aux dernières années.

«On parle d’une couverture de glace qui se situe habituellement entre 15% et 25% dans le golfe Saint-Laurent, alors que ce taux est de moins de 5% actuellement».

Le phénomène entraîne des conséquences néfastes pour l’environnement, en favorisant notamment l’érosion côtière.

La glace et la neige protègent les berges de l’effet des vagues. En leur absence, les vagues se jettent sur les berges.

Il y a également des conséquences directes sur les activités humaines, comme la saison de patins, de motoneige, de ski et de pêche sur glace pouvant être écourtée.

Chercheur en océanographie à l’Institut de recherche en science marine Maurice-Lamontagne, Peter Galbraith a souligné que les grands froids des derniers jours ont permis de rétablir quelque peu la situation et de former un certain couvert de glace.

«Je dirais qu’il y a actuellement le tiers du golfe Saint-Laurent qui est complètement libre de glace. Nous sommes actuellement au maximum annuel de couvert de glace avant le déclin qui devrait s’amorcer d’ici une semaine», a affirmé celui qui rédige annuellement un document de recherche sur les conditions océanographiques physiques du golfe Saint-Laurent.

Selon le scientifique, l’ampleur du couvert de glace tend à décroître depuis 1990.

«Le phénomène que l’on observe actuellement pourrait faire en sorte d’affecter les superficies habitables et propices pour des espèces comme le crabe des neiges», a indiqué sans détour Peter Galbraith.

Le chercheur a mis en lumière les bienfaits des couverts de glace dans la lutte aux changements climatiques, particulièrement en ce qui a trait à l’érosion côtière.

«Le couvert de glace permet d’éviter la formation de vagues et protège ainsi les berges. C’est clair qu’il y a plus d’érosion des berges en hiver lorsqu’il n’y a pas de glace», a souligné le spécialiste qui s’intéresse de près au climat du golfe du Saint-Laurent.