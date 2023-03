Michel Lizotte, le Wayne Gretzky néo-brunswickois de la chasse

Michel Lizotte est un amateur de chasse depuis bien des années. Cet intérêt s’est transformé en véritable expertise alors qu’il est sollicité de toutes parts par des équipes de tournage de vidéos de chasse et pêche.

Sa plus récente collaboration avec une équipe de tournage l’a amené à partager ses talents de chasseur d’ours lors d’une émission qui a été diffusée sur les ondes de RDS, le weekend dernier.

M. Lizotte est reconnu par plusieurs comme l’un des guides professionnels à consulter lors d’un voyage de chasse au Nouveau-Brunswick, particulièrement au Nord-Ouest.

Avec 26 ans d’expérience, ce natif de Rivière-Verte est devenu un expert dans l’art de la chasse au gros gibier tels que l’ours noir, le cerf et l’orignal, ce qui l’a amené à collaborer avec des entreprises oeuvrant dans le domaine au cours des dernières années.

C’est donc dans ce contexte que Michel Lizotte a été approché par la compagnie RoadHunt qui se spécialise dans la diffusion d’émissions de chasse et de pêche filmées un peu partout sur la planète.

«Ils ont été mis au fait de ma popularité sur les réseaux sociaux et de mes vidéos réalisées avec d’autres compagnies de films. Ils voulaient filmer une de mes expériences de chasse et, en plus, je faisais le guide.»

C’est donc armé de son arc à flèches que M. Lizotte s’est lancé dans sa partie de chasse sous les yeux de l’équipe de tournage.

«C’est plaisant, car ils étaient fiers du tournage. Les vidéos étaient très bonnes. C’est certain que ce sera à refaire.»

Cette expérience pourrait même lui permettre de chasser dans un environnement complètement différent de celui du Nouveau-Brunswick. En effet, les chasseurs qui ont pris part aux tournages de l’équipe de RoadHunt courent la chance de remporter un voyage de chasse en Afrique.

«Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je suis dans les finalistes. C’est le “fun”.»

Celui qui travaille également à temps plein à l’Hôpital régional d’Edmundston se sert souvent de ses vacances pour vaquer à ses occupations de guide au printemps (pour la chasse à l’ours qui a lieu de la mi-avril à la fin juin) et à l’automne, principalement pour la chasse à l’orignal.

Il a même été guide pour des chasseurs de renom au Canada comme Réal Langlois, communément appelé L’Homme Panache.

Un amateur de chasse, point à la ligne

C’est de son père que Michel Lizotte a hérité de sa passion pour la chasse. Au fil des années, le chasseur a développé son expertise afin de faire vivre des expériences de chasse inoubliables aux gens.

Il a d’ailleurs 19 orignaux de plus de 1000 lb à son actif.

«Une licence de guide, ça peut être donné à tout le monde qui souhaite suivre le petit cours. Les gens qui vont payer pour avoir quelque chose de gros, c’est une autre paire de manches alors ils ont besoin d’un guide qui connaît bien le terrain, qui a de l’expérience et qui peut t’amener à une bête. C’est là que ça devient un beau défi.»

Pour Michel Lizotte, même si la chasse à l’ours est moins mise de l’avant par rapport à la chasse à l’orignal, par exemple, il apprécie l’expérience tout autant.

Selon les données les plus à jour du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, un total de 9320 permis de chasse à l’ours noir ont été vendus en 2021, soit plus qu’en 2020 (7430). Les chasseurs ont capturé 1355 ours noirs au cours des saisons de chasse de 2021 au Nouveau-Brunswick, soit 37% de plus qu’en 2020.

«C’est une chasse qui, peu importe si tu es amateur ou professionnel, te donne une meilleure chance d’abattre une bête. La viande est aussi excellente. C’est un mythe de dire que l’ours est un charognard parce qu’il fouille dans les poubelles de temps à autre. Il est herbivore à 90%. Il mange surtout des carcasses d’animaux pour s’engraisser pour l’hiver avant d’hiberner», explique Michel Lizotte.

«C’est une belle chasse. Ça te donne une bonne dose d’adrénaline. C’est une belle pratique pour l’automne lors de la chasse au chevreuil ou à l’orignal, car si tu manques ton coup la première fois, tu as plus de chance de revoir ton ours que ton chevreuil ou ton orignal.»

Bref, selon M. Lizotte, tous les types de chasse ont leur côté unique.

«Lors de la chasse à l’orignal, on mise sur la chasse fine (technique de chasse qui permet au chasseur de mettre à l’épreuve ses connaissances du comportement de l’animal, sa patience et sa confiance). L’ours, ça demande beaucoup d’observation, mais il y a tout le temps quelque chose aux sites d’appâtage. Le chevreuil, le défi est d’utiliser les odeurs, les produits, et les appâts (pommes), car vu le faible nombre, il est plus difficile de rencontrer un beau “buck”.»

Même s’il le fait pour aider ses camarades de chasse, Michel Lizotte aime aussi chasser en famille. Il le fait beaucoup lors de la chasse au chevreuil, mais des membres de sa famille l’ont aussi accompagné lors du récent tournage de chasse à l’ours.

«Mes enfants sont pas mal impliqués dans mes chasses. Ma fille Audrey est venue chasser avec nous pendant le tournage du film de RoadHunt. Je peux compter sur mes enfants pour m’aider dans mon travail de guide.»

Le chasseur-inventeur

L’intérêt de Michel Lizotte pour la chasse l’a aussi poussé à inventer un dispositif afin de faciliter la chasse à l’ours. Surnommé le RIBB Feeder, l’appât consiste en un baril installé à l’horizontale entre deux arbres la plupart du temps.

Même si le truc du baril est utilisé depuis des lunes par les chasseurs de cette bête, M. Lizotte l’a rendu plus efficace.

Au lieu de placer un baril ouvert plein de déchets, M. Lizotte a pris le même baril, a percé quelques trous à divers endroits et l’a posé à l’horizontale. À l’intérieur, il place un mélange d’avoine, de maïs, de mélasse et d’huile de pommes de terre frites.

De cette manière, les ours qui tentent de fouiller dans cette mangeoire ne peuvent en recevoir que de petites quantités de façon graduelle, laissant ainsi plus de temps aux chasseurs pour s’installer et abattre leur cible.

«J’ai fait plusieurs tests pour m’assurer que la nourriture restait dans la mangeoire pendant plusieurs jours. Les ours sont dans leur habitat et, en plus, ils ont de la nourriture. Ça aide à avoir beaucoup d’ours qui visitent le même site d’appâtage.»

Le dispositif permet aussi aux amateurs de chasse d’économiser du temps et de l’argent, car ils ne sont plus obligés d’aller aussi régulièrement en forêt pour vérifier l’appât.

L’invention de M. Lizotte a connu une certaine popularité alors qu’elle se trouve un peu partout au Québec, en Atlantique et même aux États-Unis.