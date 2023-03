Nom de l’Université de Moncton: la balle est dans le camp de la communauté

Le débat sur le nom de l’Université de Moncton a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. L’idée a été relancée par le militant Jean-Marie Nadeau, qui aimerait que l’université cesse de porter le nom de Robert Monckton, connu pour son rôle dans la déportation des Acadiens.

Mercredi, lors d’une réunion du Comité spécial sur les universités publiques à l’Assemblée législative, le recteur Denis Prud’homme a affirmé que c’est un débat qui «revient de façon épisodique dans l’actualité».

Il dit que c’est une question qui est sortie «à quelques reprises», lors des consultations menées auprès d’environ 2600 personnes par l’université lors de sa planification stratégique, mais que le sujet n’a pas été «retenu et soutenu» par les participants.

Il affirme toutefois qu’il revient à la communauté de démontrer si cet enjeu était «dans l’angle mort» de l’institution.

«On est toujours à l’écoute. S’il y a un consensus social, par respect, on va les écouter et on va faire les choses comme elles doivent se faire. [On va] écouter et agir s’il y a une masse critique qui nous démontre que ça a été un enjeu qui était dans l’angle mort et qui devrait revenir sur notre radar. […] Je pense que la balle est dans la communauté et c’est à la communauté de nous démontrer dans quelle direction elle aimerait que l’université s’oriente.»

Il affirme que si l’université entreprend de changer de nom, cela nécessitera «des ressources» et aura des «implications financières».