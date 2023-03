U de M: une bourse de 1000$ pour les infirmières en stage

L’Université de Moncton (U de M) annonce l’obtention d’un financement national de 123 000$. Elle l’utilisera pour diminuer le fardeau financier des étudiants en sciences infirmières pendant leur stage clinique en santé communautaire.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés inscrits au cours SINF 3742 et qui effectuent un stage durant les sessions d’hiver et de printemps-été 2023 recevront une bourse de 1000$ et une aide au déplacement.

«L’École réseau de science infirmière travaille avec différents services de l’U de M afin de soutenir [aussi] financièrement les étudiantes et étudiants internationaux qui réalisent ce même stage», ajoute l’établissement dans un communiqué de presse.

Le gouvernement du Canada subventionne les bourses de stages du cours SINF 3742 dans le cadre du programme d’apprentissage innovant intégré au travail et du carrefour de l’innovation iHUB de l’organisme Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail (ECAIT).

L’objectif des stages en question est de soutenir les actions éducatives en milieu communautaire. En équipes de deux à quatre, les étudiants collaborent avec un organisme (maison de jeunes, école, association, etc.) pour identifier un besoin (prévention des chutes, intimidation, etc.). Ils peuvent ensuite produire des dépliants, animer un atelier de formation ou faire une présentation interactive.

«L’École réseau de science infirmière vient de réaliser une deuxième demande de financement iHUB afin d’aider les étudiantes et étudiants qui réaliseront des [stages] cliniques durant la session printemps-été 2023», précise l’U de M.

L’établissement reconnaît que ces élèves ont une période réduite pour travailler durant l’été, afin de payer leurs études, à cause de leur stage. Ils doivent même souvent payer pour suivre leur expérience professionnelle.

Les bourses pour les étudiants en sciences infirmières au cours SINF 3742 impressionnent peu la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton (FÉCUM), même si elle s’en réjouit.

«Nous félicitons les intervenants de l’U de M qui ont trimé dur pour trouver de l’argent, déclare le président de l’association, Jean-Sébastien Léger. Toutefois, c’est bien mince face au besoin de rémunérer les personnes qui font un stage dans le cadre de leurs études et qui sont utilisées pour remplacer de la main-d’œuvre manquante, mais à bon marché.»

Il croit que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a les moyens de faire en sorte que les étudiants en sciences infirmières n’aient plus à payer pour travailler.