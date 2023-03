1755 et Menoncle Jason en vedette au Festival régional de la patate

Les organisateurs du 61e Festival régional de la patate de Grand-Sault ont récemment dévoilé quels artistes seront de la fête du 29 juin au 2 juillet.

Les événements en soirée seront entièrement en plein air et seront de retour à au site de la Rochelle, situé sur la rue Church à Grand-Sault.

L’an dernier, les organisateurs du festival avaient souligné le 60e anniversaire en grand alors qu’ils avaient déplacé les festivités sur le boulevard Broadway, en plein centre-ville de Grand-Sault. Il s’agissait aussi du premier festival suivant la fin des restrictions en lien avec la COVID-19.

Selon la présidente du comité organisateur, Judith Thériault, cette façon de faire n’est pas nécessairement viable pour les prochaines éditions du festival, surtout que cela impliquait de fermer une grande partie du boulevard Broadway pendant quelques jours.

«On a tout de même une belle programmation en place. C’est sûr que l’on retourne à notre emplacement d’avant, mais, du côté de la logistique, c’est plus simple. On a eu une vraiment belle édition sur la Broadway, mais c’était vraiment pour célébrer en grand.»

Même si le Festival régional de la patate retourne dans un lieu familier, Mme Thériault soutient toutefois que certains éléments de l’événement de 2022 pourraient être intégrés à la Rochelle.

«Ce sont des choses que l’on a aimées de l’année dernière et que l’on aimerait ramener. Donc, c’est sûr que le “layout” sera différent et on aura une nouvelle approche à la Rochelle. On est excités que les gens viennent voir ça.»

Comme l’objectif est de demeurer près du centre-ville de Grand-Sault, le nombre d’espaces pour tenir un événement de cette envergure est limité.

«C’est pour ça que la Rochelle fonctionne bien et il y a un attrait touristique rattaché à ça. On aimerait maximiser cet aspect-là. On veut aussi maximiser le potentiel de notre région, surtout que, tout récemment, il y a eu le regroupement de Grand-Sault avec les régions de Saint-André et Drummond. On veut vraiment faire briller notre communauté et notre terroir», a expliqué Judith Thériault.

Les festivités seront lancées, le 29 juillet, avec les groupes Rik Reese Band et Bobcaygeon (hommage à Tragically Hip).

Le 30 juin, ce sera au tour de Raglan Road, 21 Gun Salute (hommage au groupe AC/DC) et Big Shiny Maple d’offrir leur prestation.

Finalement, la soirée du 1er juillet mettra en vedette Menoncle Jason, Moonlight Travelers et le groupe mythique acadien 1755.

«Nous avons une situation particulière à Grand-Sault, car on a un mélange de cultures. On a le français, on a l’anglais. On aime le rock, on aime le country. Il y a différents aspects alors on essaie tout le temps d’avoir quelque chose qui va plaire à tout le monde», a indiqué Mme Thériault.

Celle-ci s’est toutefois dite très fière d’avoir pu inviter le groupe 1755, une formation qui a marqué sa vie et celle de bien d’autres Acadiens de la région.

«La petite Acadienne en moi est vraiment contente d’avoir le groupe, selon moi, qui représente bien l’Acadie du Nouveau-Brunswick.»

Pour ce qui est du reste des activités qui auront lieu lors du prochain festival, elles seront dévoilées sous peu.

Selon la présidente du comité organisateur, certaines activités comme le Bistro – activité de fin de soirée pour notamment promouvoir des talents locaux – devraient être de retour. Le traditionnel défilé sera évidemment de retour.