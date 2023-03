Coupable d’agressions sexuelles, il parvient à éviter la prison

Un homme âgé de 36 ans ayant reconnu sa culpabilité à une accusation d’agressions sexuelles en octobre 2022 est parvenu à éviter de prendre le chemin de la prison.

Mathieu Michaud a comparu jeudi en Cour provinciale à Bathurst dans le cadre d’une audience visant l’imposition d’une peine à son endroit.

Les faits reprochés à l’homme se sont déroulés sur une période qui s’étend d’octobre 2019 à avril 2021. Une ordonnance de non-publication interdit de révéler l’identité de la victime et certains détails de l’enquête permettant son identification.

La juge Brigitte Sivret a causé une certaine surprise en refusant de se ranger derrière la suggestion commune des représentants de la Couronne et de la défense qui proposaient une peine avec sursis de 12 mois, soit une période de détention ferme à domicile 24/24 durant six mois et d’une même période de six mois à purger avec un couvre-feu.

La juge a qualifié la recommandation conjointe de «déraisonnable» et de trop sévère dans les circonstances.

Elle a réclamé des deux procureurs qu’ils refassent leur devoir en ayant à nouveau des discussions avec les principaux témoins dans cette affaire et en déposant de nouvelles suggestions de peine.

Les juges ont l’habitude de se ranger derrière les propositions conjointes des avocats dans un dossier, sans en avoir l’obligation formelle.

Dans sa décision, Brigitte Sivret a indiqué s’appuyer sur une décision de la Cour suprême du Canada dans une affaire semblable et d’un principe fondamental du droit criminel qui stipule qu’une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Quatre mois à purger dans la communauté

Après un ajournement des procédures, la juge Sivret a finalement condamné Mathieu Michaud à une peine de quatre mois à purger dans la communauté.

L’accusé devra demeurer à domicile durant cette période, sauf pour aller travailler et se rendre à des rendez-vous médicaux ou d’ordre juridique.

Il pourra aussi bénéficier de quatre heures d’activités personnelles par semaine. Toute consommation d’alcool et de drogue est interdite durant la période où il devra aussi avoir une bonne conduite.

Une période de probation de 12 mois et une amende de 100$ s’ajoutent à la sentence imposée à Mathieu Michaud, qui n’aura pas à soumettre son nom au Registre national des délinquants sexuels et à fournir un échantillon d’ADN aux autorités.

La juge a affirmé que la sentence envoyait tout de même un message clair à l’endroit de l’accusé et à l’ensemble de la communauté.

Dans sa décision, la juge Sivret a insisté sur le faible risque de récidive que représente l’accusé, l’absence d’antécédents judiciaires à son dossier, le travail honorable qu’il occupe actuellement, son bon entourage et l’absence d’attitude criminelle.

L’avocat de la défense, Me Mikaël Bernard, avait insisté sur le fait que l’accusé, qui est père de trois enfants, allait assurément perdre son emploi – qui est bien en vue – à Bathurst si son nom apparaissait dans le registre des délinquants sexuels.

Mathieu Michaud est actuellement en congé administratif avec rémunération au sein de son employeur qui devra se pencher sur le statut de son employé.