Eau potable à Saint-Hilaire: la facture pourrait tripler

Autre revirement de situation dans le dossier de l’eau potable à Saint-Hilaire. Selon les nouvelles estimations de la Municipalité de Haut-Madawaska, la facture pour la mise en place d’une nouvelle installation pour fournir de l’eau potable aux citoyens devrait tripler.

Selon le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, les coûts associés au projet passeraient d’environ 1,2 million$ à plus de 4 millions$.

D’après les explications du maire Ouellet, même si des travaux de forage ont permis d’identifier une source d’eau assez importante pour approvisionner les gens de l’ancien village de Saint-Hilaire, la présence de matières comme le manganèse et le fer est trop élevée, selon les normes du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, pour la distribuer telle quelle.

Dans cette optique, la municipalité et les deux autres paliers de gouvernement devront dépenser un peu plus d’argent afin d’installer une station de traitement de l’eau.

«Ça vient changer toutes les données de notre station de pompage à Saint-Hilaire qui est trop petite pour accommoder ces installations-là. Il faut donc refaire une nouvelle station de pompage au complet, y ajouter la station de traitement et refaire la connectivité des puits à la station de pompage», a expliqué M. Ouellet.

Jean-Pierre Ouellet a confirmé que des demandes de financement auprès des gouvernements provincial et fédéral ont été envoyées. La Ville est en attente d’une confirmation officielle avant que le projet aille de l’avant.

«On a bon espoir que les gouvernements seront favorables à notre demande.»

La contribution financière de la Municipalité de Haut-Madawaska devrait passer de 320 000$ à plus de 1 million $.

Dans le meilleur des cas, les travaux devraient être entrepris au printemps.

«On peut facilement parler d’une mise en service du système au printemps 2024, si tout se déroule comme on le souhaite», a ajouté Jean-Pierre Ouellet.

Les résidents de Saint-Hilaire sont privés d’une source naturelle d’eau potable depuis maintenant deux ans. Un avis d’ébullition du ministère de la Santé a été envoyé en février 2021.

Pour l’instant, la livraison de bouteilles d’eau est encore en vigueur. Cependant, cela a eu un impact sur les frais d’eau et égouts qui ont augmenté de 88$ en 2023. La facture est passée de 500$, en 2022, à 588$, en 2023.

Le maire Ouellet a confirmé que cette augmentation somme toute significative s’explique par le fait que la Ville de Haut-Madawaska doit dorénavant aller chercher des fonds à même son budget pour financer cette distribution d’eau.

Au cours des deux années précédentes, la ville a eu la chance de piger dans le fonds de réserve de l’ancienne municipalité de Saint-Hilaire afin de financer ce service.

Les citoyens de Saint-Hilaire pourraient également voir leur facture d’eau et égout grimper davantage dès 2025. Avec tous les coûts supplémentaires associés au projet, le maire de Haut-Madawaska parle d’une facture qui pourrait, selon les estimations, s’élever à environ 800$ par année.

«Ça semble élevé, mais si on prend une personne qui désire se construire une maison dans un ancien district de services locaux, il doit tout de même investir près de 30 000$ pour faire creuser un puits, avoir une fosse septique et un champ d’épuration. Dans la plupart des cas, ça nécessite un emprunt qui doit être remboursé sur plusieurs années. Si on rembourse sur 30 ans, ça représente, sans les intérêts, 1000$ par année», a soutenu M. Ouellet.