Justin Bourque ne peut pas changer, croit la veuve d’une des victimes

L’homme qui a tué trois policiers de Moncton en juin 2014, Justin Bourque, pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans de prison, soit en 2039, tranche la Cour d’appel du N.-B.

La Cour suprême a jugé que les peines consécutives en cas de meurtre multiple sont «dégradantes» puisqu’elles présupposent que «le contrevenant est irrécupérable et ne possède pas l’autonomie morale nécessaire pour se réhabiliter.»

La Cour suprême a déterminé que la Charte obligeait le parlement à «laisser la porte entrouverte à la réhabilitation».

Nadine Larche, épouse du défunt policier Doug Larche, ne croit pas que Justin Bourque est capable de changer.

«Je ne pense pas qu’on devrait lui accorder cette chance non plus, avec les actions qu’il a faites.»

Elle affirme qu’elle savait que cette décision allait arriver, mais que chaque fois que cette cause revient dans l’actualité, le traumatisme refait surface.

Malgré tout, elle ne croit pas que le meurtrier obtiendra sa libération conditionnelle après 25 ans.

«Je ne pense pas que ça va lui être permis, si on regarde d’autres gens dans la région comme Allan Legere, ils n’ont jamais été libérés sous conditions. Je ne pense pas que ça va arriver. J’essaie de demeurer positive. Mais ça ouvre cette possibilité, et ça fait mal.»

Elle incite ses proches et d’autres personnes affectées par la tragédie d’écrire à la Commission des libérations conditionnelles pour expliquer l’impact de la fusillade sur leur vie.

«J’aimerais que le système de justice sache combien de personnes ça a affecté, et j’aimerais que ces lettres soient dans leurs dossiers quand le temps viendra.»

Nadine Larche rappelle qu’en plus des trois meurtres, Justin Bourque est aussi coupable d’avoir blessé et tenté de tuer les gendarmes Darlene Goguen et Éric Dubois, qui étaient sur les lieux de la fusillade en juin 2014. Elle affirme aussi que la tragédie a eu un impact sur toute la région.