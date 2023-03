Le Centre UNIplex de Dieppe s’offre un plancher de 260 000$ très utile

Depuis l’ouverture du Centre UNIplex, en 2021, les autorités municipales étaient limitées au niveau du nombre d’événements qu’on pouvait y tenir. La raison est bien simple; retirer la glace et la refaire est un processus long et coûteux.

Le problème sera bientôt réglé avec l’achat d’une nouvelle surface au coût de 260 000$.

Ce plancher temporaire permettra d’organiser des événements comme des bals de finissants pour l’école secondaire Mathieu-Martin ou le CCNB-Dieppe.

On parle aussi de galas (comme celui d’Expansion Dieppe) ou de conférences de toutes sortes. Des événements sportifs qui ne nécessitent pas de glace (comme le palet sur planche) pourraient aussi venir à Dieppe.

Le chef de direction service aux opérations de la municipalité, Raymond Bourque, estime que cet achat est en fait un investissement judicieux.

«C’est un plancher isolé, composé de panneaux rectangulaires. On va en avoir besoin d’un peu plus de 500 pour couvrir toute la surface de la patinoire», explique-t-il.

«On appelle ça un fond gaufré, un matériau proche du liège. Ça ne va pas adhérer à la surface de la glace, même si c’est là pour quelques jours.»

Le plancher pourra recouvrir l’une ou l’autre des surfaces glacées du complexe puisque les deux sont de la même grandeur.

Dans le passé, il fallait perturber les activités des équipes de hockey ou de patinage artistique pendant plusieurs jours quand on voulait organiser un quelconque événement.

Ce qui entraînait évidemment des pertes financières, en termes de location des surfaces glacées.

«On aura beaucoup moins de perte de temps puisqu’on aura seulement à recouvrir la glace. On sauve évidemment du temps aussi pour les utilisateurs des glaces parce qu’enlever une glace et la refaire, ça peut prendre une semaine ou même une semaine et demi», indique Raymond Bourque.

«Avec ce nouveau plancher amovible, on parle d’environ 48 heures. Ça va aussi nous apporter d’autres possibilités de tenir des événements dans le complexe, qu’on ne peut pas tenir présentement avec les restrictions que nous avons parce que nous n’avons pas cet équipement.»

On parle notamment de tournois de basketball ou de volleyball.

La surface devrait être livrée le 31 mai, ce qui devrait laisser le temps aux employés de la municipalité de l’installer à temps pour les différents bals de finissants.