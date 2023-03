Le N.-B. interdit TikTok sur les appareils mobiles de ses fonctionnaires

Le Nouveau-Brunswick emboîte le pas au fédéral et de nombreuses provinces canadiennes et interdit désormais l’application TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement provincial.

Fredericton a annoncé dans un communiqué jeudi après-midi que l’application mobile TikTok est désormais interdite sur les appareils mobiles des fonctionnaires.

La décision a été prise en raison des méthodes de collecte de données qu’utilise TikTok sur les téléphones où l’application est installée.

«La protection des renseignements personnels est de la plus haute importance, a déclaré la chef de l’information du gouvernement provincial, Liz Byrne-Zwicker. Il s’agit d’une mesure de précaution visant à protéger les renseignements privés auxquels ont accès les fonctionnaires au quotidien.»

Le Nouveau-Brunswick s’ajoute ainsi à la liste des provinces canadiennes ayant interdit cette application sur les téléphones de la fonction publique, notamment la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec. Ces décisions sont survenues à la suite d’une interdiction semblable émise par le gouvernement fédéral dimanche.

Interrogé à ce sujet jeudi avant-midi, Dominic Cardy, député de Fredericton-Ouest-Hanswell, a indiqué que les risques posés par TikTok étaient clairs et que Fredericton ne devait pas attendre. Il dit d’ailleurs avoir soulevé la question depuis plusieurs mois alors qu’il était toujours ministre de l’Éducation.

«Si les Américains, le gouvernement fédéral et les autres provinces disent toute la même chose, pourquoi a-t-on besoin d’attendre? On a vraiment besoin de s’intéresser à la cybersécurité dans tous les appareils gérés par le gouvernement provincial, elle n’est pas assez élevée, c’est vraiment un dossier que nous devons examiner de près. Commencer par une interdiction de TikTok, ce serait facile et ça ne va pas changer grand-chose parce que peu de députés l’utilisent», a-t-il expliqué au journal.

La Chine pointée du doigt

L’utilisation de TikTok soulève des inquiétudes auprès d’experts en cybersécurité depuis longtemps, notamment parce que le gouvernement de la Chine détient une participation dans ByteDance, l’entreprise à qui appartient le réseau social.

Les lois chinoises permettent notamment à l’État d’exiger d’avoir accès aux données des utilisateurs de l’application.

Pour Benjamin Fung, professeur à l’École des sciences de l’information de l’Université McGill et titulaire de la chaire de recherche du Canada en exploration de données pour la cybersécurité, il ne fait aucun doute que la décision d’interdire TikTok par les gouvernements est la bonne.

D’après le chercheur, la manière dont l’application est construite rend ses utilisateurs vulnérables à la surveillance.

Il cite notamment une analyse du code de l’application menée par un groupe de recherche australien. Celle-ci a permis de montrer que TikTok accède à un bien plus grand nombre de fichiers sur le téléphone de ses utilisateurs que ne le font d’autres réseaux sociaux.

«L’application peut par exemple lire le texte copié dans le presse papier d’un téléphone. Si vous copiez un lien internet, ce n’est pas très problématique, mais si c’est un mot de passe, il peut être lu. TikTok peut aussi traquer ce que vous tapez sur votre clavier. Si vous composez un message que vous décidez de ne pas envoyer, l’application peut en faire le suivi. C’est inquiétant», dit M. Fung.

La décision des différentes instances ayant interdit TikTok sur leurs appareils devrait d’ailleurs servir de mise en garde à l’ensemble des Canadiens, ajoute le professeur.

«La mesure ne concerne que les appareils mobiles du gouvernement et je crois que c’est la bonne décision, mais à mon avis, c’est aussi un message fort pour la population générale afin qu’ils prennent conscience de tous ces problèmes. C’est toutefois aux Canadiens de décider si, à la lumière de tous ces risques, ils souhaitent encore utiliser cette application», lance Benjamin Fung.

– Avec des informations de La Presse Canadienne