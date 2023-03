Des retraités au secours de l’économie néo-brunswickoise

La pénurie de main-d’œuvre touche pratiquement tous les secteurs d’activité au Nouveau-Brunswick. Heureusement, de plus en plus de jeunes retraités retroussent leurs manches pour donner un coup de main aux entreprises.

Le gouvernement provincial veut faciliter ces collaborations grâce au programme Agence emploi retraite.

Cette initiative vise à jumeler des travailleurs à la retraite de plus de 50 ans avec des entreprises qui cherchent des employés pour une période de moins de 52 semaines.

L’Agence est située dans la Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, à Caraquet.

Certains trouvent du boulot à temps plein, d’autres à temps partiel.

«Ce fut d’abord un projet-pilote dans la région d’Edmundston. Avec le succès du programme (une soixantaine de retraités ont trouvé un emploi), Travail NB a décidé de l’étendre à l’échelle de la province», explique Régine Lanteigne, coordonnatrice pour le programme agence emploi retraite pour le secteur de la Péninsule acadienne.

On retrouve présentement sept de ces agences au quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement provincial investira 2,7 millions $ sur deux ans pour étendre le projet pilote.

L’information circule

Le défi est maintenant de faire connaître l’existence de ce programme auprès des retraités et des employeurs.

Régine Lanteigne mentionne qu’une campagne de publicité est déjà en cours pour atteindre cet objectif.

«La province fait la promotion du programme à travers son site de Travail NB. On a aussi distribué des cartes postales un peu partout», précise-t-elle.

«Nous tenons aussi des sessions d’information sur le sujet. Des napperons seront imprimés et distribués dans les restaurants de la région. On fait aussi du recrutement dans les cafés et différentes activités un peu partout.»

Selon elle, cette initiative répond définitivement à un besoin.

«Ça semble être une solution appréciée. Nous avons déjà une quinzaine de retraités qui ont trouvé un emploi dans des commerces de la Péninsule acadienne. Ça se passe vraiment bien jusqu’à maintenant. Les employeurs sont heureux», raconte la coordonnatrice.

Les retraités qui cherchent l’aspect social du travail sont aussi comblés, précise-t-elle.

«Ce sont des gens qui sont toujours actifs et veulent continuer à contribuer.»

La coordonnatrice ajoute que les entreprises y trouvent aussi leur compte, puisque plus de 90% de celles-ci sont prêts à accueillir des retraités.

Du côté de Fredericton, on estime avoir trouvé la bonne façon de ramener des retraités sur le marché du travail

«Comme le Nouveau-Brunswick continue de faire face à d’importants défis en matière de main-d’œuvre, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’augmenter le nombre de travailleurs disponibles pour nos employeurs », a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

«Vu que notre population continue de vieillir, le nombre de retraités augmente. Nous savons que beaucoup de ces personnes veulent encore contribuer au marché du travail. De tels organismes jouent un rôle essentiel en vue de garantir la création de possibilités pour que les retraités puissent réintégrer le marché du travail.»

Le projet pilote a été élaboré à la suite d’un forum organisé par Travail NB en 2019. Le forum visait à évaluer l’intérêt des personnes retraitées à réintégrer le marché du travail, ainsi que l’intérêt des employeurs à les accueillir.

En date de l’année dernière, le Nouveau-Brunswick comptait plus de 342 000 personnes âgées de 50 ans et plus, dont 59% ne faisaient pas partie de la population active.

