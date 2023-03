Accès à la justice: les retards causent peu d’abandons de procès au N.-B.

Le syndicat des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick réclame une augmentation de 50% du nombre des procureurs dans la province. Il avance que leur charge de travail les empêche de s’occuper de toutes les accusations. Le nombre d’affaires abandonnées est toutefois faible.

Un Néo-Brunswickois accusé d’agression sexuelle a vu son procès s’arrêter, fin février.

Le juge Paul Duffie a estimé que le délai des procédures était déraisonnable. Il a fondé sa décision sur l’arrêt Jordan, pris par la Cour suprême du Canada en 2016.

Lorsqu’une personne est accusée d’un crime, le délai raisonnable est de 18 mois à la Cour provinciale et de 30 mois dans les cours supérieures.

Dans la cause abandonnée récente, le juge Duffie a précisé que le retard était causé par des circonstances exceptionnelles, mais aussi par le Cabinet du procureur général, selon CBC.

«Il s’agit d’un cas troublant qui met en lumière la façon dont les lourdes charges de travail et le manque de procureurs nuisent au système de justice du Nouveau-Brunswick», a déclaré Shara Munn, présidente de l’Association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick.

Cas exceptionnels

Ce genre de cas est rare dans la province.

Sur les 672 infractions de l’année budgétaire 2019 – 2020, il y a eu quatre causes suspendues ou retirées après avoir dépassé la limite de l’arrêt Jordan, selon Statistique Canada. Sur les 721 infractions de l’année suivante, il y a eu neuf causes suspendues ou retirées dans les mêmes circonstances.

«Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de gros problèmes au niveau des délais en cour, commente le directeur de la commission des services d’aide juridique de la province, Pierre Castonguay. De temps en temps, il y a une cause où il y a un abandon de procédure, mais c’est assez rare.»

Il compatit avec les victimes et leurs familles malchanceuses. Il avance toutefois que le risque d’un tel malheur existera toujours, à moins de bâtir un système judiciaire exceptionnel – à un coût exceptionnel.

«Au Nouveau-Brunswick, les décisions judiciaires de suspendre une accusation en raison d’un retard déraisonnable avant le procès sont très rares, affirme également l’agente des communications du ministère de la Justice, Judy Désalliers. Le Service des poursuites publiques examine tous les dossiers qui sont suspendus pour cause de retard, afin de s’assurer que les leçons sont apprises.»

Justice refusée

Cependant, un abandon de cause est un abandon de trop pour la représentante syndicale des procureurs de la Couronne de la province, Mme Munn.

«M’imaginer comme victime ayant eu le courage de dénoncer mon agresseur, ayant eu mon dossier approuvé, mais voyant ma cause arrêtée… C’est une privation de justice! Nous ne pouvons pas tolérer ça», assène-t-elle.

Elle pense que si les procureurs de la Couronne étaient plus nombreux et mieux payés, le système judiciaire éviterait les retards. Elle indique que le Cabinet du procureur général emploie 80 juristes permanents.

«Ce n’est pas beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de roulement de personnel. S’il manque un ou deux employés dans l’équipe, les conséquences sont grandes. Nous avons besoin de créer 40 procureurs et 10 postes en droit de la famille», soutient Mme Munn.

Elle souligne que le ratio de procureurs de la Couronne (en droit criminel) par habitant est moins bon au Nouveau-Brunswick (un pour 14 000 habitants) qu’en Nouvelle-Écosse (un pour 9000 habitants).

«Ajouter 40 procureurs, ce serait un ajout de poste exceptionnel, réagit M. Castonguay. Je suis surpris par la requête! Si le gouvernement l’acceptait, il faudrait qu’il crée au moins 20 postes d’avocats en droit criminel à la commission de l’aide juridique, afin que le système judiciaire fonctionne.»

Longs procès

Quoi qu’il en soit, le nombre total d’infractions traitées devant les tribunaux au Nouveau-Brunswick a diminué de 2010 – 2011 à 2020 – 2021 (- 44%). C’est aussi vrai pour les crimes graves (homicides, agressions sexuelles, voies de faits majeurs et harcèlement criminel).

Pourtant, le nombre de jours médians pour le traitement par la justice du nombre total d’infractions a augmenté de 2010 – 2011 à 2020 – 2021 (+128%), atteignant 171 (moins de six mois). C’est aussi vrai pour les crimes graves. Le nombre de jours médians pour le traitement des homicides est passé de 239 à 374 (+56%), par exemple.

Le gouvernement provincial a augmenté d’environ 20% le budget de l’aide juridique en 2020. – Archives Andrea Anderson-Mason – Archives

1,8 million $ pour renforcer l’aide juridique

Le gouvernement provincial a augmenté d’environ 20% le budget de l’aide juridique en 2020. Ce programme reste toutefois l’un des moins bien financés du genre au Canada. L’accès à la justice pourrait être meilleur.

La députée progressiste-conservatrice Andrea Anderson-Mason a félicité la direction de la commission des services d’aide juridique, en janvier, à l’Assemblée législative.

«Ce que vous faites est lié à la démocratie, s’est-elle exclamée. Nous sommes dans un état de droit, donc l’accès à la justice est un composant fondamental!»

C’est pourquoi elle était fière de rappeler un investissement du gouvernement de Blaine Higgs en 2020: une augmentation d’environ 20% du budget du programme d’aide juridique, soit 1,8 million $.

«C’était une augmentation significative de notre budget. Grâce à lui, nous avons créé quatre postes en droit de la famille et un poste d’avocat permanent pour les appels», a raconté le directeur de la commission de l’aide juridique, Pierre Castonguay.

Depuis, le programme gère aussi les services du curateur public. Celui-ci protège les intérêts des personnes âgées ou handicapées, des enfants ainsi que des personnes disparues ou décédées, lorsqu’il n’y a personne pour le faire.

Avocats mieux payés

Par ailleurs, M. Castonguay s’est félicité de la négociation d’une nouvelle convention collective pour ses juristes.

«Nous avons réussi à faire payer nos avocats selon la même échelle salariale que les autres avocats gouvernementaux (ceux du bureau du procureur général, par exemple), a-t-il indiqué. L’un de nos défis était de garder nos employés qui pouvaient obtenir des augmentations de revenus en travaillant pour d’autres ministères.»

Le directeur a annoncé que son prochain combat serait celui de la rémunération des avocats indépendants qui assurent environ 50% des services de l’aide juridique au Nouveau-Brunswick.

«Nous avons un défi significatif: trouver des volontaires pour travailler à 70$ l’heure au maximum. C’est le même tarif depuis 2005! Nous devons appeler entre six et huit avocats avant de trouver preneur pour une mission. Ça exige des ressources et peut causer des retards qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la cour», a-t-il précisé.

M. Castonguay demande que le paiement des avocats pigistes de l’aide juridique soit de 85$ à 100$ l’heure.

Services limités

«La gamme de nos services est très bonne en droit criminel, elle devient plus forte en droit familial, mais il y a des domaines où nous ne pouvons pas aider à cause de notre financement, a-t-il aussi souligné. Des citoyens ont des problèmes avec leur loyer ou avec leurs allocations et les services sociaux, mais nous ne pouvons pas les défendre dans ces cas-là.»

Le directeur de l’aide juridique a aussi fait valoir que l’augmentation du nombre d’immigrants dans la province rend pertinent l’ajout de postes d’avocats spécialisés en droit de l’immigration dans son programme.

Au comité permanent des comptes publics, le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, a par ailleurs insisté sur l’inéligibilité de nombreux Néo-Brunswickois à l’aide juridique.

Un accusé faisant partie d’un ménage de quatre personnes (avec sa conjointe et deux enfants, par exemple) peut recevoir le soutien de ce programme si les revenus annuels de sa famille sont inférieurs à 50 401$.

Cette somme est juste un peu supérieure au seuil de pauvreté au Nouveau-Brunswick pour la famille de référence selon la Mesure du panier de consommation. Ce seuil était de 43 714$ dans les régions rurales et de 44 932$ à Moncton en 2021, par exemple, selon Statistique Canada.

Or, la législation n’oblige pas le gouvernement provincial à revoir régulièrement les critères d’éligibilité à l’aide juridique, notamment en tenant compte de l’inflation. Ces critères datent de 2017.

M. Castonguay a enfin comparé les investissements en aide juridique du Nouveau-Brunswick avec ceux de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador (les plus élevés au Canada, selon lui).

«En 2022, les dépenses par habitant au Nouveau-Brunswick étaient de 13,32$. En Nouvelle-Écosse, elles étaient de 30,20$. À Terre-Neuve-et-Labrador, elles étaient de 32,27$. J’ajoute qu’aucun des deux derniers programmes n’a de curateur public. Celui du Nouveau-Brunswick a bien moins de ressources qu’eux.»

Une note de B pour l’équité et l’accessibilité

Le groupe de réflexion Macdonald-Laurier Institute a attribué au Nouveau-Brunswick la note de B pour l’équité et l’accessibilité de son système judiciaire en 2018.

Les chercheurs Benjamin Perrin et Richard Audas ont classé la province au quatrième rang des provinces et territoires du Canada concernant l’enjeu.

«Le Nouveau-Brunswick a les plus faibles dépenses d’aide juridique en matière pénale pour 1000 crimes au Canada. La proportion d’Autochtones admis en détention au Nouveau-Brunswick est disproportionnellement élevée, mais plus faible que dans toute autre province», ont-ils détaillé.

Le professeur de criminologie à l’Universtité St. Thomas, Jean Sauvageau, se demande si la province conservera sa note. Il rappelle les fermetures des palais de justice de Tracadie et de Caraquet.

«Fermer des cours et exiger que des gens prennent des transports sur de longues distances, ça n’aide pas le principe de justice, dont le système doit être présent, disponible et facile d’accès», dit-il.