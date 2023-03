Caraquet: une garderie de 40 places pourrait voir le jour au cours de l’été

Une garderie de 40 places pourrait voir le jour à Caraquet au cours de l’été. Une annonce a déjà circulé sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines pour le recrutement de personnel.

Le projet s’est retrouvé sur la table de travail du conseil municipal, qui s’est penché sur le zonage du terrain en question, dans le quartier Sainte-Anne.

«Un développeur a démontré de l’intérêt envers certaines propriétés dans la municipalité pour faire la construction d’une garderie», confirme le maire Bernard Thériault.

«Ce sont des terrains que nous avions mis en vente l’automne dernier dans l’espoir de faire du développement résidentiel. Nous sommes donc en train de vérifier le statut de zonage de cet espace-là.»

Ce terrain abritait l’ancienne école Sainte-Anne-du-Bocage.

Le vieux bâtiment a été abandonné pendant une dizaine d’années.

La municipalité a fait l’acquisition du terrain du gouvernement provincial afin de le développer.

La ville de Caraquet a cependant dû procéder à la décontamination des lieux avant de le mettre en vente parce que le sol était bourré d’amiante.

Le maire estime que le zonage ne devrait pas représenter un problème dans ce cas puisque c’est une école qui se trouvait sur ce terrain.

«C’est difficile de croire que ça ne pourrait pas fonctionner. À première vue, on pourrait croire que ce serait acceptable», précise Bernard Thériault.

Le maire se dit également comblé de voir que ce projet serait très bien situé pour bon nombre de jeunes familles.

«C’est une très bonne nouvelle de voir que quelqu’un a de l’intérêt pour ce projet. On est comme tout le monde, on a un manque évidemment de places en garderie. On en a quelques-unes, mais il y a quand même un manque flagrant à ce niveau», fait-il remarquer.

«Celle-là serait construite dans la partie est de la ville et pourrait desservir toute la communauté de Haute-Terre et de Rivière du Nord. Beaucoup de parents de ces secteurs doivent se déplacer à Caraquet pour travailler.»

Le projet n’en est qu’au stade préliminaire, mais on estime que la construction pourrait débuter cet été.

Le conseil municipal entend bien tout faire pour faciliter la tâche du promoteur.

«On va bien sûr tout faire pour encourager le promoteur à continuer. Pour nous, c’est un service de plus qui est offert à des jeunes familles. Il y a peut-être des gens qui décident de ne pas s’établir chez nous à cause du manque de places en garderie présentement», indique Bernard Thériault.

«Si ça peut nous amener plus de jeunes parents et que ça remplit nos écoles, ça crée une communauté plus forte.»