La GRC a à l’oeil les automobilistes dans les zones scolaires

Le travail de membres de l’Unité de la circulation de la GRC présents aux abords de zones scolaires a permis d’épingler plusieurs automobilistes circulant à des vitesses excessives.

La GRC au Nouveau-Brunswick a indiqué au cours du week-end avoir effectué plusieurs patrouilles vendredi dans les secteurs de Tracadie Beach et Lincoln et avoir émis 16 constats d’infraction, dont trois à l’endroit d’automobilistes qui circulaient à plus de 25 km/h au-delà de la limite de vitesse permise.