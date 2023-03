L’ancienne mairesse de Petit-Rocher entend ravir Restigouche-Chaleur aux libéraux

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick fonde de grands espoirs dans la prochaine élection partielle qui se tiendra dans la circonscription Restigouche-Chaleur et entend bien profiter de l’occasion pour augmenter sa présence à l’Assemblée législative.

L’ancienne mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, a confirmé à l’Acadie Nouvelle son intention de porter les couleurs du Parti vert lors du scrutin dont la date devrait être annoncée sous peu par le premier ministre Blaine Higgs.

«On vise à ravir la circonscription au Parti libéral et à causer la surprise lors de cette élection», a clairement indiqué celle qui a déjà officialisé sa candidature auprès des instances de la formation politique dirigée par David Coon.

«Les gens sont prêts pour un changement de couleur politique et à élire une femme pour la première fois dans l’histoire de la circonscription», a affirmé en entrevue Rachel Boudreau, qui souligne avoir été approchée récemment par plusieurs formations politiques provinciales et fédérales.

Cette dernière entend miser sur sa certaine notoriété dans la région Chaleur et ses années comme conseillère et mairesse de Petit-Rocher pour faire le plein d’électeur lors de l’élection partielle.

«C’est un peu une suite du travail effectué quand j’étais mairesse, mais de façon encore plus large. Le logement abordable, le transport en commun, l’accès à internet haute vitesse et aux services de santé sont des dossiers qui me tiennent à cœur», a raconté l’aspirante candidate.

Signe du sérieux des intentions de Rachel Boudreau, la résidente de Petit-Rocher a décidé de mettre un terme à sa carrière d’infirmière pour se consacrer à cette prochaine élection.

Le travail sur le terrain effectué par le député vert Kevin Arseneau n’est pas étranger à la décision prise par Rachel Boudreau de poser sa candidature pour le Parti vert.

«Ça fait des années que les gens voient les députés du Parti vert travailler fort. Rachel Boudreau a cette même mentalité de vouloir travailler pour les gens de sa communauté», a souligné le député qui est natif de Robertville, qui se trouve incidemment dans Restigouche-Chaleur.

«Je crois sincèrement aux chances des verts de pouvoir faire une percée dans ce comté», a ajouté le représentant de Kent-Nord à l’Assemblée législative.

Une tradition libérale s’est établie dans cette circonscription qui s’étend du village de Belledune jusqu’à la limite de Beresford et qui inclut les anciens DSL de la région.

La dernière et seule présence du Parti conservateur remonte à l’élection générale de 1974 et est l’œuvre de l’ancien député Roland Boudreau sous le règne de Richard Hatfield.

Certains diront que Restigouche-Chaleur est une circonscription qui est «prenable» pour le Parti vert.

La candidate Marie Larivière avait récolté 28% du suffrage exprimé lors de l’élection de septembre 2020, terminant deuxième derrière le candidat libéral élu Daniel Guitard.

L’assemblée d’investiture du Parti vert dans Restigouche-Chaleur aura lieu le 14 mars.

Chez les libéraux, Marco LeBlanc et Gérald Arseneault s’affronteront dans une course à deux qui connaîtra son dénouement le 24 mars à Petit-Rocher.