Fredericton: une agression au couteau fait 3 blessés dans un bar

La Force policière de Fredericton a procédé à l’arrestation d’un individu qui serait à l’origine d’une altercation survenue dans un bar de la capitale et qui a fait trois blessés.

L’incident, qui s’est déroulé samedi peu avant 2 heures au Twenty/20 Club, a forcé l’intervention de membres de l’équipe d’intervention primaire, de l’unité d’identification judiciaire et de l’unité des crimes majeurs de la Force policière de Fredericton.

Selon les forces de l’ordre, un client qui avait été prié de quitter les lieux a poignardé deux membres du personnel et un autre client qui se trouvait au bar.

La police a arrêté le suspect sur place sans incident.

«Les trois victimes ont été emmenées à l’hôpital régional Dr. Everett Chalmers pour y être soignées. Deux d’entre elles sont demeurées à l’hôpital pendant la nuit tandis que l’une des victimes a dû subir une intervention chirurgicale», a indiqué par voie de communiqué Sonya Gilks, porte-parole de la police de Fredericton.

Une enquête a été instituée afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’incident.

La direction de l’établissement situé sur la rue Regent a tenu à saluer le professionnalisme de son personnel et des équipes d’intervention d’urgence impliquées dans ce qu’elle a qualifié «d’incident malheureux».

«Le club Twenty/20 a la merveilleuse réputation d’avoir un personnel amical et d’excellents clients qui aiment s’amuser dans un environnement sûr et convivial. Les gens méritent d’avoir un endroit où ils peuvent se détendre et passer du bon temps avec leurs amis et nous continuerons à nous assurer que nous pouvons offrir un tel endroit aux gens de notre communauté», a souligné la direction du club dans un message publié 24 heures après le drame.