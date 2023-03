Gagner 4000$ par mois grâce aux jeux vidéo

Le Ceps Louis-J.-Robichaud s’était déguisé en gigantesque convention de jeux vidéo et de sport électronique, en fin de semaine, avec la présentation du 8e TomorrowLan.

L’événement a attiré un record de 467 participants et participantes, en provenance

du Nouveau-Brunswick, bien sûr, mais aussi de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Les gamers se déplacent parce qu’il n’y a pas beaucoup d’événements de cette ampleur. dans les Maritimes», raconte Joëlle Martin, membre du comité organisateur de l’événement.

Les organisateurs ciblent des participants et des participantes de 18 à 35 ans, mais on retrouve aussi des jeunes de 11 ou 12 ans qui jouent avec leurs parents et des adultes.

La majorité des joueurs et joueuses sont de niveau universitaire

Tout ce beau monde s’est mérité plus de 10 000$ en bourses et en prix.

Une partie des compétiteurs apportent leur ordinateur et leurs manettes pour participer à l’événement.

Certains autres jouent sur les consoles qui ont été aménagées spécialement pour l’événement.

Plusieurs autres se produisent sur la scène qui surplombe le plancher.

Plus du quart des amateurs s’affrontent dans le populaire jeu Smash Ultimate (sur console Nintendo).

Il s’agit d’un jeu de combat mettant en vedette les personnages préférés des joueurs de l’univers de Nintendo, dont Mario.

Mais il y a aussi Super Mario Kart, League of Legends, Over Watch, Valorant, Rocket League et plusieurs autres.

Au total, on retrouvait 21 jeux différents sur le plancher du Ceps.

Plusieurs décident de former des équipes et de joindre une ligue, exactement comme les sports traditionnels.

Selon Joëlle Martin, ce genre d’événement est de plus en plus populaire.

«Il y a toujours eu une grosse culture de jeux vidéo chez nous. Avec la pandémie, beaucoup de gens qui étaient à la maison ont réalisé que les jeux vidéo pouvaient être un divertissement intéressant», précise-t-elle.

«Il y a aussi de plus en plus de joueurs qui gagnent leur vie avec ça. Les jeux vidéo font de plus en plus partie de la culture populaire.»

Le parcours d’un des meilleurs joueurs au Canada

Nizam Awada est l’un des meilleurs joueurs de jeux électroniques au Canada. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Nizam Awada, alias Z, est l’un des meilleurs joueurs de sport électronique au Canada.

Le passionné de 30 ans travaille dans le domaine bancaire dans la vie de tous les jours.

Il est aussi propriétaire d’un local (Montreal Gaming Center) consacré aux jeux vidéo, en plus d’organiser lui-même des tournois.

Il peut rivaliser d’adresse avec les meilleurs au monde.

Il est classé 5e à Montréal et fait partie du top 20 au Canada.

Son histoire d’amour avec les jeux vidéo remonte à l’âge de 3 ou 4 ans, quand il découvre le monde du Super Nintendo.

«Ce sont mes deux frères aînés qui m’ont initié aux jeux vidéo», raconte-t-il.

Au secondaire, sa mère a dû placer des limites puisqu’il passait de plus en plus de temps devant son écran.

Avant d’avoir le droit de jouer, il devait avoir terminé ses devoirs et contribué au ménage de la maison.

«Le jeu est devenu sérieux pour moi en 2015. J’ai fait des compétitions de lutte gréco-romaine pendant longtemps, et pendant une compétition, je me suis blessé au dos.»

Trois hernies discales ont mis un terme à sa carrière sportive.

Le jeu vidéo est revenu en force dans sa vie.

«J’étais à la maison et il fallait que je trouve une façon de rester compétitif. Il y avait un tournoi le jour de ma fête et je suis allé faire un tour. C’était un tournoi de Killer Instinct et je l’ai gagné.»

Il rencontre une personne à mobilité réduite qui a gagné le tournoi de Super Smash Bros Ultimate.

«Quand je l’ai vu gagner, ça m’a inspiré. Il m’a invité à aller jouer dans un local chaque jeudi. Ils ont réalisé que mon niveau était bon et j’ai commencé à voyager aux États-Unis.»

Au début, il avait besoin de commanditaires pour payer ses voyages.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

«C’est vraiment difficile de gagner sa vie juste avec ça, surtout dans les jeux de combat. Mais plus les années passent, plus je gagne de l’expérience, que ce soit dans les jeux ou dans l’organisation d’événements.»

Il a récemment fait un séjour de deux semaines en France, qui lui a rapporté autant d’argent qu’un travailleur peut en gagner en deux mois.

«C’est possible, mais il faut y mettre l’effort et être intelligent avec ça, Je me vois faire ça à temps plein dans le futur.»

Ses activités dans le monde du jeu vidéo lui rapportent pour le moment de 2000$ à 4000$ par mois.

Z participe à une dizaine de tournois un peu partout dans le monde chaque année, que ce soit à New York, Los Angeles, Las Vegas, Paris ou Toronto.

«On a quand même beaucoup de tournois à Montréal et on n’a pas trop besoin de voyager», souligne-t-il.

Il dit beaucoup apprécier son séjour en Acadie.

«Je trouve ça vraiment incroyable à Moncton. On vient de faire 10 heures de route, mais on dirait qu’on est dans une autre ville du Québec. Tout le monde parle français et les gens sont très agréables et gentils.»

Nizam Awada prévoit une explosion au Québec, comme c’est le cas présentement en France

«Mon but dans tout ça, c’est d’agrandir mon local et la communauté de jeux vidéo. Je ne suis pas seulement là pour l’argent. Je suis aussi un joueur, qui a grandi avec cette passion.»

Chez les Fournier, on aime Mario et Zelda de père en fils!

Denis et Vincent Fournier, en fin de semaine, lors de leur participation au 8e TomorrowLan, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Denis et Vincent Fournier sont deux avides consommateurs de jeux vidéo.

Le père et le fils n’allaient pas rater une aussi belle occasion de côtoyer une foule de gens qui partagent leur passion, en fin de semaine, à Moncton.

«Quand on a vu la publicité, je savais que Vincent allait aimer y participer. Il aime les jeux, mais il aime aussi voir le monde jouer», raconte le paternel.

«On est deux gros amateurs de jeux vidéo Nintendo. On aime beaucoup la Switch et les jeux qui viennent avec.»

Denis joue depuis qu’il est haut comme trois pommes

Le résident de Moncton a commencé son aventure avec des jeux comme Atari, Coleco Gemini et bien sûr le classique Nintendo.

«Quand Nintendo est sorti, on a vraiment été pris là-dedans. Dans le temps, il y avait bien sûr Super Mario Bros, mais aussi Metroid et Zelda», raconte-t-il.

«À l’époque, on louait des cassettes. Chaque fin de semaine, on se réunissait chez un ou chez l’autre, on louait un jeu et on essayait de le finir avant de le rapporter. Pour nous, c’était une grosse affaire. Aujourd’hui, on ne pourrait plus faire ça. J’ai joué pendant un mois avec Zelda Breath Of The Wild, et je ne l’ai pas fini.»

Son fils de 9 ans, lui, a relevé le défi.

«C’est un jeu vraiment ouvert avec plein d’aventures et de secrets à découvrir», raconte l’élève de 3e année.

«Zelda est un jeu historique qui est extrêmement populaire. Les personnages évoluent dans un monde immense», ajoute Denis Fournier.

Un peu comme son père, le jeune Vincent est tombé en amour avec les jeux vidéo grâce à Mario Bros.

«J’ai toujours aimé ça parce qu’il y a toujours une histoire dans les jeux», souligne-t-il.

Il ne passe pas toutes ses journées rivés sur son écran puisqu’il joue aussi au hockey et au soccer.

Denis Fournier affirme qu’il deviendra un adepte de ce grand rendez-vous annuel.

«C’est le genre d’événement que j’aurais aimé avoir quand j’étais plus jeune. C’est vraiment parfait pour ceux qui aiment les jeux vidéos.»

Une véritable passion pour Symon LeBlanc

SYmon LeBlanc est un adepte des jeux vidéos de Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Symon LeBlanc ne pourrait plus se passer de son ordinateur et de ses jeux vidéo.

Quand on demande au jeune homme de Cap-Pelé combien d’heures il peut passer devant son écran, sa réponse est simple: «trop!»

L’étudiant en quatrième année en kinésiologie à l’Université de Moncton n’allait pas rater une aussi belle chance de semesures à d’autres passionnés comme lui dans cet arène unique, en fin de semaine, au Ceps.

«Je suis venu ici pour jouer avec mes amis et avoir du plaisir. Tout le monde ici est passionné des jeux vidéo et on a un peu la chance de mettre notre talent sur une scène pour une rare fois», explique-t-il.

Sa passion pour les jeux électroniques ne date pas d’hier.

«J’ai commencé à un très jeune âge. Je me souviens que j’avais un Game Boy (Nintendo) vers l’âge de 5 ans. Ensuite, j’ai eu une console XBox. Je jouais surtout à des jeux de sport, mais aussi à plein d’autres choses.»

Il se souvient notamment du jeu de course Forza.

«Je rêvais de posséder un jour les voitures qu’il y avait dans le jeu. J’ai ensuite découvert Halo. J’adorais ce jeu, même si ce n’était peut-être pas un âge approprié pour jouer à un jeu comme ça!», rigole-t-il.

Ses goûts ont évidemment évolué en vieillissant.

Il est passé des consoles aux jeunes sur ordinateur.

«Je pense que tout le monde ici a eu une phase de Minecraft. J’ai beaucoup joué à GTA (un jeu qui allie les voitures et les fusils) aussi. C’est un jeu un peu violent, mais c’est pas mal plaisant quand on joue avec des amis», mentionne l’étudiant de 22 ans.

Comme ses études prennent de plus en plus de place dans sa vie, Symon LeBlanc doit mieux doser ses excursions dans les mondes virtuels.

Avec quatre amis, il a formé une équipe qui participe à des tournois du jeu League of Legends.

Mais là encore, c’est surtout pour le plaisir.

«On a participé à trois tournois cette année, un à Halifax et deux à Moncton. Il y a des prix en argent, mais on savait en s’inscrivant qu’on n’allait pas gagner. Notre but était surtout d’avoir du plaisir et de passer du temps ensemble, surtout parce qu’on perd un joueur qui va graduer cette année.»