Une Canadienne originaire du N.-B. tuée dans un hôtel du Mexique

Une jeune femme originaire du village de Plaster Rock, près de Grand-Sault, a été retrouvée sans vie dans un complexe hôtelier de Playa del Carmen, au Mexique.

La victime a été identifiée par des membres de sa famille comme étant Kiara Agnew, une femme de 23 ans qui résidait depuis quelques années à Dawson Creek, en Colombie-Britannique.

«Une femme sans vie a été retrouvée avec d’éventuelles marques de violence dans un hôtel situé dans le quartier de Xcalacoco», a indiqué la Seguridad Publica Solidaridad, la force policière locale, dans une brève publication sur les réseaux sociaux.

La police a affirmé détenir un individu originaire de l’extérieur du pays après un drame qualifié de féminicide par les autorités mexicaines.

«Après avoir reçu le rapport d’une femme sans signes vitaux, les agents se sont rendus à l’hôtel Princess, où un travailleur a signalé Ryan « N », âgé de 26 ans, originaire du Canada, qui présentait des taches de sang apparentes sur ses vêtements et un gonflement sur ses mains et à côté de lui, une femme allongée face contre terre avec des blessures visibles et des taches de sang», a ajouté la police par voie de communiqué.

Le petit ami de Kiara Agnew, Ryan Friesen, a été placé en garde à vue. L’individu évolue au sein de l’équipe de hockey senior les Canucks de Dawson Creek, dans la North Peace Hockey League.

«Le 2 mars 2023, notre précieuse fille, Kiara Agnew, est partie pour ce qui était censé être des vacances d’anniversaire de rêve au Mexique avec son petit ami… Cela s’est transformé en cauchemar le 3 mars 2023 lorsque notre famille a été informée de sa mort, aux mains de quelqu’un qu’elle aimait, qui s’est avéré être un monstre», a écrit la mère de la victime dans un touchant message publié dimanche sur la plateforme de sociofinancement GoFundMe.

Tôt lundi, une campagne orchestrée par des proches par l’entremise de GoFundMe avait permis d’amasser plus de 20 000$. Le somme devrait permettre de rapatrier le corps de la victime au Canada.

«Tous à Lake View Credit Union pleurent la perte de notre coéquipière et amie, Kiara Agnew. C’est une tragédie dévastatrice et une perte pour notre communauté. Nous envoyons notre amour à tous ceux qui ont été touchés», a affirmé l’employeur de la jeune femme dans un message publié dimanche sur le réseau social Facebook.