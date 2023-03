Changement de nom: la SANB demande à l’U de M d’initier un débat public

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) demande à l’Université de Moncton d’entreprendre un processus public et transparent entourant un éventuel changement de nom de l’institution d’enseignement postsecondaire.

Le débat entourant le changement de nom de l’Université de Moncton prend de plus en plus d’ampleur.

La pétition lancée par le militant et chroniqueur Jean-Marie Nadeau compte désormais plus de 1000 signataires demandant que le nom de l’université soit changé.

Mardi, la SANB a dit appuyer de manière sans équivoque le mouvement en cours.

L’association demande ainsi aux instances universitaires d’entreprendre un processus public et transparent afin d’en arriver à un consensus à ce sujet. La SANB se garde toutefois de se prononcer pour ou contre le changement de nom.

«La SANB est plus que d’accord que l’Université de Moncton entame un processus afin qu’un débat ait lieu entourant la question du changement de nom», a expliqué Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, lors d’une entrevue avec le journal.

Si l’Université de Moncton va de l’avant, cela permettrait de clore une fois pour toutes la question qui revient ponctuellement, analyse M. Doucet.

«Il faut avoir ce débat dans la société acadienne pour qu’on puisse ensuite passer à autre chose, précise-t-il. Là, on a l’occasion d’avoir un réel débat de société et je crois que nous sommes assez matures pour le mener. S’il y a un consensus pour changer le nom, ou pas, on pourra procéder en conséquence.»

Du côté de la Société nationale de l’Acadie (SNA), on reconnaît également les mérites du débat entourant le changement de nom et la capacité de la société acadienne à aborder des questions difficiles. Le peuple acadien aurait toutefois tort de laisser cette question l’empêcher d’avancer, dit Martin Théberge, président de la SNA.

«Nous reconnaissons que Moncton est un nom très négatif pour le peuple acadien. On appuie la démarche en cours, on reconnaît que c’est important et nous sommes prêts à embarquer, mais ne laissons pas ce nom et cette discussion nous empêcher, comme peuple, d’avancer», précise-t-il.

La SNA appuiera l’Université de Moncton, peu importe ce qu’elle décidera de faire, ajoute M. Théberge.

Pas une priorité, dit la FÉCUM

D’après la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton (FÉCUM), la question du changement de nom continue de susciter peu d’intérêt sur les campus.

«C’est un questionnement valide et valable et je crois que c’est important d’avoir une réflexion et de se questionner sur plusieurs enjeux qui touchent notre institution et ça inclut tout le dossier du nom, dit le président de la fédération étudiante, Jean-Sébastien Léger. Ce n’est toutefois pas un enjeu prioritaire.» La population étudiante se demande davantage comment elle arrivera à payer d’éventuelles augmentations des frais de scolarité ou son loyer.

La FÉCUM dit toutefois suivre le dossier de près et consultera ses membres si jamais la question est véritablement étudiée par les instances universitaires.

Pour l’instant, l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) n’a pas de position quant à un éventuel changement de nom. Des discussions auront toutefois lieu à ce sujet d’ici la fin mars.

«L’ABPPUM n’a pas eu l’occasion de se pencher sur la question jusqu’à présent étant donné qu’aucun.e membre ne l’a apporté à l’ordre du jour de nos conseils d’administration. Cependant, certains membres ont exprimé leur intérêt à ce que l’association se penche sur la question. Le point sera apporté pour discussion lors de notre assemblée générale annuelle du 31 mars», a indiqué une porte-parole du syndicat dans un courriel.