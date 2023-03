Huit Néo-Brunswickois de plus sont morts de la COVID-19

La dernière mise à jour sur la COVID-19 publiée par la Santé publique du Nouveau-Brunswick rapporte huit décès supplémentaires, portant le nombre total de personnes emportées par cette maladie dans la province à 842.

Le bilan hebdomadaire sur la COVID-19, publié mardi après-midi, fait état de 360 nouvelles infections confirmées à l’aide d’un test moléculaire PCR entre le 26 février et le 4 mars.

Pendant cette période, 1818 tests PCR ont été effectués, ce qui correspond à un taux de positivité de 19,8%.

Les nouveaux cas depuis le bilan de la semaine précédente (364) sont donc demeurés relativement stables.

La santé publique dénombre aussi huit décès supplémentaires, portant le nombre de victimes de la COVID-19 à 842 depuis le début de la pandémie.

Les nouveaux décès ne sont toutefois pas survenus entre le 26 février et le 4 mars. Il s’agit de décès survenus antérieurement et dont la cause a été révisée et attribuée à la COVID-19.

Le nombre de patients hospitalisés avec la COVID-19 a aussi diminué dans les hôpitaux néo-brunswickois depuis une semaine, passant de 57 à 45.

Au sein du Réseau de santé Vitalité, on rapporte 7 hospitalisations liées à la COVID-19 alors que ce nombre est de 38 au Réseau de santé Horizon.

De nombreux employés du réseau de la santé de la province, soit 78, sont absents du travail à cause d’une infection à la COVID-19. Du côté de Vitalité, on signale 35 personnes en arrêt alors qu’ils sont 43 du côté d’Horizon.

Le bilan est toutefois meilleur que celui de la semaine dernière alors qu’on signalait 92 travailleurs absents.