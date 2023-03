Recrutement d’infirmières: le syndicat appuie l’idée de la gratuité scolaire 

Le syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B. appuie la suggestion du recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, d’éliminer les droits de scolarité des personnes qui étudient en sciences infirmières.

La présidente du syndicat, Paula Doucet, affirme que le gouvernement devrait évaluer la possibilité de rendre les études gratuites pour les futures infirmières en raison de la pénurie de travailleurs de la santé.

«Nous sommes dans une crise énorme, alors pourquoi ne pas évaluer toutes les options pour s’assurer que ces places (dans les universités) soient pleines?»

Elle affirme que le gouvernement offre déjà des primes de 10 000$ pour les infirmières qui s’engagent à travailler dans des postes qui sont difficiles à pourvoir.

«Je ne vois pas pourquoi [la gratuité scolaire] serait différente.»

Elle dit par exemple que le gouvernement pourrait couvrir le coût des études, et que si ces infirmières choisissent de quitter la province par la suite, elles devraient rembourser ces frais.

Une demande d’entrevue de l’Acadie Nouvelle envoyée au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, est demeurée sans réponse.

Un porte-parole du gouvernement, Paul Bradley, a rappelé bon nombre des programmes qui sont déjà en place pour attirer plus de gens vers la profession infirmière.

Il indique que «des bourses, des subventions et des prêts» sont disponibles pour les études en sciences infirmières, ainsi que «d’autres possibilités de financement» à travers Travail NB.

Sans indiquer clairement si le gouvernement envisage la gratuité scolaire pour les infirmières, le porte-parole encourage les universités à en discuter avec le gouvernement.

«Le gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec nos établissements d’enseignement postsecondaire. Il les encourage à s’engager auprès du ministère et est prêt à envisager toute initiative susceptible de les aider à offrir des programmes de qualité.»

L’économiste Pierre-Marcel Desjardins, de l’Université de Moncton, estime que l’élimination des droits de scolarité pourrait effectivement attirer plus de gens en sciences infirmières.

Il affirme également que le gouvernement a une marge de manœuvre financière suffisante pour le faire, puisque son surplus frôle le milliard de dollars.

«Je pense que tout le monde considère que la santé est une priorité. La question n’est pas de savoir si on doit investir ou agir, c’est comment on doit agir. […] Éliminer les frais de scolarité pour ce secteur-là, le gouvernement en a les moyens.» L’économiste Herb Emery, de l’Université du Nouveau-Brunswick, affirme que ce genre de programme peut attirer plus de gens vers la profession, mais que les conditions de travail des infirmières diplômées méritent plus d’attention de la part de la province.

«Je pense que le problème avec la formation des infirmières dans la province est un peu plus complexe que la scolarité gratuite. C’est un travail qui est bien payé, mais c’est un travail misérable. Si on améliore les conditions de travail, je crois que plein de gens le feraient», dit Herb Emery.

Paula Doucet abonde dans le même sens. Elle affirme que les infirmières travaillent «depuis plus de trois ans à un niveau d’effectifs réduit» et qu’elles font beaucoup d’heures supplémentaires.

La présidente du SIINB affirme que des infirmières se tournent vers le secteur privé parce qu’elles peuvent ainsi choisir leur horaire de travail et avoir un meilleur équilibre vie-travail, une chose qui échappe aux infirmières qui travaillent dans le secteur public.

«Elles ont besoin d’avoir une lueur d’espoir que le gouvernement et les employeurs apprécient le travail qu’elles font chaque jour.»