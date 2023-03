Caraquet veut acheter le Vieux couvent

La Ville de Caraquet entend faire l’acquisition de l’ancien couvent, dont les murs de pierre se sont détériorés au fil des ans.

Ravagé par un incendie en 1992, l’édifice en question n’est plus de nos jours que murs évidés, mais ceux-ci, tous les étés, servent de décor à diverses manifestations culturelles.

En outre, les fenêtres, longtemps béantes, offrent aujourd’hui une niche sans pareil aux couleurs vivifiantes des toiles acadiennes qui y ont été accrochées.

Malheureusement, les murs, dépourvus de cloisons intérieures et exposés aux intempéries depuis trois décennies, commencent à faiblir.

«On décèle depuis quelques mois un affaissement vers l’intérieur du mur ouest (du côté de la rue Châtellerault)» a indiqué le maire de Caraquet, Bernard Thériault.

«Et l’on est très conscient que quelque chose doit être fait.»

Selon lui, «le site du vieux couvent a réussi à se forger une identité propre» et il serait indiqué d’en prendre soin, d’autant plus que cette propriété fait partie d’un ensemble patrimonial religieux que complètent l’église paroissiale et le presbytère.

«On voudrait s’assurer un contrôle de cette partie du Caraquet institutionnel», a indiqué le maire.

Gertrude Landry, la directrice générale de Patrimoine Caraquet, l’organisme gestionnaire et propriétaire de l’ancien couvent, a confirmé qu’une offre d’achat a été soumise par la Ville l’an dernier, mais aucune transaction ne peut être conclue sans l’approbation du diocèse.

Le diocèse de Bathurst, a expliqué Mme Landry, a droit de regard sur la propriété et l’usage qui en est fait. Un éventuel acquéreur ne pourrait, par exemple, lui donner une vocation qui aille à l’encontre de son caractère religieux.

En attendant, la proposition de la Ville reste à être approuvée. Il faut par contre préciser que le récent départ de Mgr Jodoin laisse le diocèse sans évêque, ce qui a peut-être pour effet de retarder certaines décisions.

L’ancien couvent des religieuses de la Congrégation Notre-Dame, qui ouvrait ses portes en 1874, a joué un rôle de premier plan dans l’éducation des jeunes filles de la région durant un siècle. Il n’a perdu son statut éducationnel qu’au début des années 1980. Passant sous la gouverne d’une administration locale (Patrimoine Caraquet), il a alors hébergé diverses organisations culturelles. L’Acadie Nouvelle y avait ses bureaux à ses débuts, en 1984.

Le 2 mars 1992, une défaillance électrique provoquait un incendie qui fut alimenté par un vent dont les rafales, ce jour-là, approchaient les 100 km/h.

… et le presbytère

Il y a un an, la municipalité de Caraquet prévoyait aussi acquérir le presbytère paroissial, qui se trouve à un jet de pierre de l’hôtel de ville.

L’objectif était double: soulager le comité de gestion paroissial d’un fardeau financier et préserver l’édifice, dont l’architecture détient indéniablement quelque chose de pittoresque.

Interviewé mercredi à ce sujet, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a confirmé «qu’une demande (d’achat) fut formulée pour des motifs d’ordre patrimonial».

«Les paroisses ne roulent pas sur l’or, par le temps qui court, a-t-il reconnu. On aurait même permis au curé (Régent Landry) de continuer à y résider.»

La transaction n’a pas eu lieu, même si l’intention était louable.

L’évêque de Bathurst avait son mot à dire. Et ce fut un «non» catégorique.

Le maire Thériault a rencontré l’évêque l’automne dernier pour traiter de plusieurs sujets. Quand il fut question d’une possible vente du presbytère, ce dernier opposa à nouveau un «refus formel».

Maintenant que la charge épiscopale de Mgr Jodoin est vacante (il est aujourd’hui évêque du diocèse de Nicolet, au Québec), la Ville serait-elle prête à réitérer sa proposition d’achat devant le prochain évêque?

«En moins d’une semaine, il y aura une demande d’acquisition du presbytère», a repris le maire Thériault sans hésiter.