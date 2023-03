Dieppe va honorer ses bénévoles dans un gala revu et amélioré

Le gala des bénévoles de Dieppe est de retour.

En fait, on devrait plutôt parler d’une toute nouvelle version, revue et améliorée.

L’événement Les Châlins aura lieu le 19 avril à l’hôtel Wingate.

Ce nouveau nom a d’ailleurs fait l’unanimité autour de la table du conseil quand il a été présenté.

«C’est un mot acadien qui désigne un éclair de chaleur qui illumine le ciel. On a décidé de choisir ce mot parce qu’on ne pouvait pas un meilleur nom pour décrire l’apport de nos nombreux bénévoles dans notre communauté grandissante», explique l’agent communautaire, Jérémie Robichaud.

«Tous ces gens ont eu un effet positif sur la qualité de vie des résidents et des résidentes. On veut vraiment mettre en lumière toutes les actions de ces bénévoles et tout ce qu’ils font pour nous autres.»

Ce sera le premier gala depuis 2019 et le 15e depuis 2005.

«S’il n’y avait pas eu de pandémie, on n’aurait pas arrêté de présenter des galas, parce que pour nous, c’est très important de reconnaître le travail des bénévoles. C’était l’occasion parfaite de pouvoir le changer et l’améliorer afin de présenter quelque chose de nouveau aux gens.»

On parle ici d’une véritable soirée de gala, avec le tapis rouge et tout.

Le but visé était vraiment d’amener l’événement à un autre niveau.

«On voulait créer un événement où les gens se sentent appréciés à leur juste valeur et qu’ils veulent vraiment être une des personnes en nomination. On veut un événement que tout le monde va aimer et dont ils vont se souvenir», précise Jérémie Robichaud.

Dans le passé, ce sont des organismes et des comités qui procédaient au choix des gagnants.

Il n’y avait pas vraiment de processus de nomination, ni un nombre fixe de prix remis.

Les huit catégories seront: les aînés, sports et loisirs, francophonie et culture, environnement, implication communautaire, implication par un nouvel arrivant, implication jeunesse et l’éclair de l’année.

Il y aura trois nominations et un gagnant dans chacune des catégories, donc un total de 24 personnes reconnues.

Tous les gagnants recevront un trophée.

«On espère que les gens vont être généreux dans leurs nominations et qu’ils n’hésiteront pas à soumettre le nom de quelqu’un de leur communauté qui ont fait des actions qui méritent d’être soulignées», mentionne également l’agent communautaire.

Les critères d’éligibilité sont assez simples. Les candidats de Dieppe peuvent avoir fait du bénévolat dans leur ville ou ailleurs, alors que des gens de l’extérieur sont aussi élus s’ils ont fait du bénévolat à Dieppe.

N’importe quel citoyen peut faire des nominations. Il faut évidemment ne pas avoir été rémunéré pour le travail accompli.