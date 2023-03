Pénurie: le Syndicat des infirmières propose une fusion temporaire de services

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B., Paula Doucet, réaffirme qu’une fusion temporaire de certains services entre le CHU Dr.-Georges-L.-Dumont et l’Hôpital de Moncton serait bénéfique pour les membres de l’organisme.

Une fusion temporaire de certains services qui manquent de personnel entre les deux hôpitaux permettrait à certaines infirmières de prendre du repos et d’avoir un meilleur équilibre vie-travail, selon la présidente du syndicat.

«Si on a seulement suffisamment de ressources humaines pour livrer, disons, 10 services mais qu’on étire nos ressources humaines pour en livrer 20 en tout temps, ce n’est pas durable.»

Dans le cadre d’une entrevue sur le recrutement et la rétention d’infirmières au N.-B., elle a affirmé mardi qu’elle craint l’épuisement professionnel des infirmières qui font des quarts de travail de 24 heures.

Elle insiste sur l’aspect temporaire de sa proposition et affirme qu’il pourrait y avoir une personne bilingue disponible en tout temps dans les unités jumelées.

Elle affirme que cela pourrait augmenter les temps d’attente pour les patients, mais que les infirmières seraient «respectées, reposées et appuyées par un nombre approprié de travailleuses».

«Pour moi, il doit y avoir des solutions qui ne sont pas basées sur les préférences de quelqu’un, mais sur le fait que les professionnels doivent se sentir appuyés par leur employeur. […] On constate encore beaucoup de postes vacants et on essaie encore d’offrir des services comme si les postes étaient comblés, mais ils ne le sont pas», affirme-t-elle en réponse à une question sur les potentiels impacts d’une telle décision sur les droits linguistiques des patients.

Paula Doucet a déjà lancé cette suggestion à l’été 2021 pour remédier à des pénuries de personnel particulièrement graves dans des services liés aux soins cardiaques et à l’obstétrique (accouchements).

Elle affirme qu’elle a abordé cette idée à ce moment avec le gouvernement au sein d’un groupe de travail formé par des représentants de l’Hôpital de Moncton et du CHU Dr.Georges-L.-Dumont.

Elle admet que sa suggestion n’a pas abouti lors de ses conversations avec le gouvernement et les régies. Selon elle, c’était en raison d’une augmentation du nombre d’employés formés et de préoccupations par rapport aux droits linguistiques.

«Mais à la longue, ce sont toujours des quarts de travail de 24 heures qui gardent certaines de ces unités à flot», déplore-t-elle.

Notons qu’il existe déjà une certaine collaboration entre les réseaux de santé et entre les deux hôpitaux de Moncton.

Les deux réseaux de santé ont refusé nos demandes d’entrevue mercredi.

«Selon les secteurs, la collaboration entre les deux établissements peut concerner le partage de la charge de travail, le transfert de patients, la planification de la main-d’œuvre médicale, le partage de temps de cliniques externes et de temps opératoire, ou l’échange des meilleures pratiques», indique toutefois le Réseau de santé Vitalité dans une déclaration par courriel attribuée à Sharon Smith-Okana, vice-présidente principale des programmes clientèles et des soins infirmiers.

Certains services sont aussi offerts dans l’un des hôpitaux, mais pas dans l’autre.

«Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont héberge par exemple le Service provincial de gynéco-oncologie et de radio-oncologie et les programmes provinciaux de chirurgie bariatrique et d’ophtalmo-pédiatrie», indique-t-on dans le courriel.

Du côté du Réseau de santé Horizon, on indique par courriel que les régies communiquent régulièrement pour «améliorer la qualité des soins pour tous les patients».

«Le ministère de la Santé s’engage à écouter les idées de nos partenaires du secteur de la santé et à travailler en collaboration avec les régies régionales de la santé pour explorer toutes les possibilités qu’elles jugent viables pour trouver des solutions opérationnelles aux défis du système de santé», a indiqué le ministère de la Santé par courriel.