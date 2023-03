Centre des générations: la saga tire à sa fin, selon le maire Thériault

La saga du Centre des générations de Caraquet tire à sa fin, selon le maire Bernard Thériault.

Le processus politique et financier est en voie d’être complété et le maire pense toujours que les travaux débuteront au printemps.

M. Thériault se dit confiant de recevoir les 6 millions $ qui manquent pour financer le projet.

Ce dépassement de coûts est attribuable à l’inflation et à la hausse du coût des matériaux.

«J’ai presque le goût de dire pas de nouvelle, bonne nouvelle, dans le sens ou le projet est en marche. On sait que le gouvernement provincial a tout complété son travail et a expédié ça en janvier au gouvernement fédéral», raconte le premier magistrat de Caraquet.

«Maintenant, Ottawa est en train de compléter ses devoirs d’évaluation. Si on fait une chronologie, les deux gouvernements nous ont signifié leur intention de remettre de l’argent pour bonifier certains projets qui étaient à court à cause de l’inflation dans le cadre de l’entente fédérale-provinciale», ajoute-t-il.

«À partir de là, nous avons reformulé nos demandes. Nous ne sommes pas les seuls, il y aurait quatre ou cinq projets dans la même situation dans la province.»

Rappelons que l’édifice de 25 millions $ comprendra un aréna de 600 places, une piste de marche et des locaux à vocations multiples, en plus d’abriter la structure d’accueil du Centre de plein-air de Caraquet.

Selon l’échéancier prévu, les travaux devraient débuter en mai et durer de 20 à 24 mois.

«Le gouvernement provincial, par un ordre ministériel, a accepté la révision de ces projets dans sa réunion de cabinet du 23 décembre dernier», mentionne Bernard Thériault.

Ce qui signifie que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement fédéral.

«On me dit que les changements pour approuver les nouvelles dépenses sont imminents. Ça devrait se faire d’ici quelques semaines. Nous n’avons donc aucune inquiétude parce que nous avons une très bonne collaboration avec les deux paliers de gouvernement», estime le maire de Caraquet.

«Il n’y a rien qui nous permette de douter qu’on n’aura pas une annonce positive dans les prochaines semaines.»

Le premier cadre financier, qui avait été établi en décembre 2021, faisait état d’un coût total de 19 millions$

La municipalité avait également lancé une campagne de financement qui a rapporté la somme de 2 millions $.

Sauf que la situation économique mondiale est venue chambouler les plans de tout le monde.

En ouvrant les appels d’offres, le conseil s’est rendu compte qu’il était à court de 6 millions $. C’est cet argent qu’on espère recevoir des deux niveaux de gouvernement.

«Je couche avec mon téléphone cellulaire dans l’attente d’un appel d’Ottawa», blague Bernard Thériault.

Une seconde campagne de financement, qui a aussi pour objectif 2 millions $, débutera dès que les travaux commenceront.

«On l’a planifiée, mais on ne va la lancer que lorsqu’il y aura des trous dans la terre. On a compris que les gens sont plus généreux quand ils sont devant les faits et des choses concrètes», croit le maire de Caraquet.

Mentionnons que la somme de 1,5 million $ a déjà été dépensée à l’automne, afin de préparer le terrain pour les futurs travaux.

Si tout se passe comme prévu, le Centre devrait ouvrir ses portes en décembre 2024.