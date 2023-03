Elle remporte le plus gros lot jamais gagné dans les Maritimes

Marie McCarthy de New Waterford, en Nouvelle-Écosse, est la gagnante du gros lot de 31 millions $ du Lotto Max, qu’elle a remporté grâce à un billet que son petit-fils, Jeff, lui a donné pour son anniversaire.

Depuis l’annonce d’un gagnant dans la région au tirage du 31 janvier 2023, la nouvelle courait parmi les résidents du Cap-Breton qui avaient hâte de connaître l’identité de la personne ayant remporté le plus gros lot jamais gagné en Nouvelle-Écosse et dans les Maritimes.

Mme McCarthy affirme qu’elle n’y croyait absolument pas lorsqu’ils ont vérifié les numéros, et ce n’est qu’après avoir appelé Loto Atlantique pour valider le billet qu’elle s’est rendu compte que c’était bien vrai.

«Jeff a vérifié le billet et a hurlé « Tu as tous les numéros », ce à quoi je lui ai répondu « Oui, c’est ça… », a affirmé Mme McCarthy. Il a dévalé l’escalier les yeux rivés sur son téléphone et n’arrêtait pas de dire que j’avais tous les numéros. »

Le plus gros lot jamais gagné au Canada atlantique est de 60 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador en février 2018.

«C’est irréel, a déclaré Mme McCarthy. Je n’avais jamais vraiment pensé à dresser une liste de rêves, car j’ai toujours cru que je n’aurais jamais l’argent pour les réaliser. »

Mme McCarthy admet toutefois qu’elle s’offrira une belle Cadillac d’époque. Elle compte également partager une bonne partie de son gain avec ses êtres chers, aider sa famille immédiate, ses frères et ses sœurs et rembourser les prêts hypothécaires de tous ses neveux et nièces.