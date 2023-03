Est-il encore pertinent d’avancer et de reculer l’heure?

Aussi prévisible et inévitable que la saison de l’impôt et les mauvaises herbes, le passage à l’heure avancée aura lieu en fin de semaine, alors qu’il faudra avancer les horloges d’une heure à 2h, dimanche.

À partir de ce moment, le soleil se lèvera plus tard, et se couchera également plus tard.

D’un point vu économique, le changement d’heure n’aura aucune incidence au Nouveau-Brunswick, contrairement à une province comme le Québec où les propriétaires de bar et de restaurant devront arrêter de vendre des boissons alcoolisées au moment de ce changement d’heure, puisqu’à 2h, il sera en fait 3h à l’heure avancée.

Au fil des ans, de plus en plus de voix affirment que le changement d’heure n’a plus sa raison d’être et que la mesure devrait tout simplement disparaître.

«D’un point de vue physiologique, le changement d’heure n’a pas beaucoup d’intérêt et de bénéfice, au contraire», explique le Dr Thien Thanh Dang Vu, qui est un neurobiologiste dont les recherches portent sur la physiologie et les troubles du sommeil chez l’humain.

Selon lui, des répercussions peuvent se faire sentir au niveau de la santé physique et mentale des individus.

«Il peut y avoir des effets négatifs en fragilisant le sommeil chez certaines personnes qui ont déjà de la difficulté à dormir et la possibilité d’altération des performances durant la journée», a ajouté le spécialiste montréalais qui est lauréat de plusieurs prix scientifiques mondiaux.

Certaines études menées au cours des dernières années au pays et ailleurs dans le monde tendent même à démontrer que les accidents de la route sont plus nombreux lors des heures et jours suivants les changements d’heure au printemps et à l’automne.

Des études démontrent aussi de possibles baisses de productivité des travailleurs et une humeur des gens pouvant être changeante durant cette période.

«Certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres, c’est un fait que le changement d’heure peut avoir ce genre d’impacts», a indiqué celui qui est responsable de la Chaire de Recherche en Sommeil, Neuroimagerie et Santé Cognitive à l’Université Concordia.

En contrepartie, le changement d’heure peut apporter un certain bienfait et raison des minutes d’ensoleillement qui sont plus nombreuses avec l’arrivée du printemps.

«La lumière peut être un outil très utile dans une certaine mesure parce qu’elle peut agir sur l’humeur et le sommeil, particulièrement le matin», a affirmé le Dr Thien Thanh Dang Vu.

Certains pays comme la Chine, la Russie, l’Égypte, le Brésil, l’Iran, l’Uruguay, la Libye et la Turquie ont renoncé complètement au changement d’heure au cours des dernières années.

L’initiative de changement d’heure remonte à une époque très lointaine.

C’est le physicien américain Benjamin Franklin qui proposa le premier, en 1784, de décaler les horaires afin d’économiser de l’énergie, le charbon en particulier.

C’est pendant la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement fédéral imposa l’heure avancée à l’année à la grandeur du Canada.

Des années plus tard, cette principale raison ne tient plus du tout la route.

«Il n’y a plus d’avantage de nos jours et de justifications très objectives et pertinentes pour garder le changement d’heure, c’est plus une question d’habitude», estime le Dr Thien Thanh Dang Vu.

«Il y a un consensus au niveau scientifique sur le fait que le changement d’heure devrait être aboli parce qu’il n’apporte aucun bénéfice aux populations.»

Le changement d’heure est donc de plus en plus contesté en raison de ses bénéfices marginaux.

Selon Énergie NB, il n’y a aucune économie d’énergie importante au moment du changement d’heure.

Son porte-parole, Marc Belliveau, a souligné que l’éclairage représente en 2023 une partie infime de la consommation et des factures en électricité.

Certains diront que le seul véritable bienfait du changement d’heure aujourd’hui réside dans le fait qu’il permet d’éviter d’oublier de changer les piles des détecteurs de fumée.