Impôt foncier: Service NB croule sous les demandes de révision

Service Nouveau-Brunswick peine à traiter les demandes de révision des évaluations foncières dans la province, des retards causés par un manque de prévoyance, dit l’opposition officielle.

Les Néo-Brunswickois qui ont contesté leurs évaluations foncières, envoyées en octobre, devront prendre leur mal en patience avant de savoir s’ils obtiendront gain de cause.

En date du 3 mars, Service Nouveau-Brunswick dit avoir traité 17% des 7821 demandes de révision d’évaluation foncière reçues pour 2023.

Selon des données envoyées au journal, Service Nouveau-Brunswick n’a toujours pas traité 1% (110) des demandes de 2022.

D’après une porte-parole de Service Nouveau-Brunswick, ces retards s’expliquent par l’augmentation de l’activité du marché immobilier dans la province, ce qui a «entraîné des évaluations plus élevées et un plus grand nombre de demandes de révision».

«Le marché du Nouveau-Brunswick a connu une activité sans précédent en raison de plusieurs facteurs, notamment la croissance rapide de la population, l’augmentation des prix de vente des maisons et le niveau record des nouvelles constructions, a indiqué dans un courriel une porte-parole. En outre, les Services d’évaluation foncière ont été fortement impliqués dans la réforme de la gouvernance locale en ce qui concerne l’évaluation des propriétés.»

Manque de prévoyance

René Legacy, porte-parole du Parti libéral en matière de finances, est d’avis que le gouvernement aurait dû prévoir l’achalandage plus important et augmenter les effectifs de Service Nouveau-Brunswick afin de traiter les demandes dans un délai convenable.

«Ce n’est pas un secret que la valeur des propriétés a augmenté de manière importante ces dernières années, ça me surprend qu’ils ne se soient pas préparés», déplore-t-il.

Les Néo-Brunswickois ayant une demande de révision en cours devront tout de même payer leurs impôts fonciers avant le 31 mai, indique Service Nouveau-Brunswick. Si la révision mène à une réduction de la valeur de leur propriété, «un ajustement sera effectué pour créditer le compte de l’impôt foncier».

Pour le Parti vert, cette approche est inacceptable puisque de plus en plus de Néo-Brunswickois souffrent de l’augmentation du coût de la vie et ont du mal à joindre les deux bouts.

«Quand tout augmente de manière aussi importante, c’était prévisible que beaucoup de gens allaient contester, déplore Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord. Qu’il y ait un manque de ressources dans l’un des ministères, ce n’est malheureusement pas étonnant. On a quand même un gouvernement qui tarde à investir et qui tente toujours d’en faire plus avec le minimum. Ces retards sont complètement inacceptables.»

Accélérer la cadence

Service Nouveau-Brunswick dit avoir pris de nombreuses mesures pour accélérer le traitement des révisions (amélioration des processus, outils d’analyse, supervision de la gestion, formation et soutien pour les évaluateurs), mais l’embauche de plus de personnel ne figure pas dans la liste.

Pour les citoyens qui attendent une décision et qui pourraient avoir du mal à payer l’augmentation de leurs impôts fonciers, Service Nouveau-Brunswick indique que les propriétaires qui bénéficient du crédit d’impôt résidentiel peuvent souscrire à un plan de paiements égaux en 12 versements mensuels égaux sans encourir de pénalité.

Le mécanisme de protection des pointes permet aussi d’éviter que l’évaluation fiscale d’une propriété n’augmente de plus de 10% au cours d’une année donnée. Cette protection exclut toutefois les propriétés qui ont été vendues l’année précédente, les nouvelles constructions et les rénovations importantes.