Le nombre d’incendies criminels est en baisse à Cap-Acadie

Après une année 2021 marquée par la destruction de plusieurs immeubles par le feu, Selon le détachement de la GRC de Shediac, le nombre d’incendies criminels a diminué dans le secteur de Cap-Acadie en 2022 et 2023.

La GRC de Shediac, dont le détachement inclut le secteur de Cap-Acadie, confirme avoir enregistré neuf cas d’incendies criminels en 2022. Cette statistique représente une baisse significative de 62,5% par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle 24 incidents de la sorte avaient été signalés sur ce territoire.

«En travaillant continuellement en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires et le Bureau du prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, nous avons observé une diminution notable du nombre de dossiers d’incendie criminel et d’incendie suspect dans la région», informe le sergent Mario Maillet.

Le député provincial de Shediac- Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, se réjouit de la situation. Selon lui, un seul incendie a été répertorié sur le territoire depuis le début de 2023. «Et de ce que je sais, c’est un feu accidentel», dit-il.

«Je pense que la communauté est beaucoup plus aux aguets, et que la Sécurité publique et la GRC font du beau travail», dit-il.

Le député croit tout de même qu’il faut demeurer vigilant.

«C’est impossible d’être 100% certain qu’il y a eu une tendance à la baisse des incendies puisque toutes les enquêtes ne sont pas complétées. Il faut quand même préciser que plusieurs enquêtes sont toujours en cours par la GRC», rappelle pour sa part le maire de Cap-Acadie, Serge Léger.

Il reconnaît toutefois que la situation est calme ces derniers temps.

«C’est une bonne nouvelle pour Cap-Acadie, nos entreprises et nos citoyens.»

La plupart des entreprises touchées par les incendies sont en train de reconstruire.

«De notre côté, on regarde toujours vers l’avant et pour l’avenir de notre ville», indique Serge Léger.

Le PDG de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard, mentionne que les entreprises regardent elles aussi vers l’avenir et ont tourné une page difficile.

La Chambre de commerce reste confiante que le cri du cœur lancé en avril 2022, à la suite de l’incendie du restaurant Chez Camille, a été entendu.

«La Chambre continue d’être un partenaire de premier plan avec la municipalité sur de nombreux dossiers, dont celui des incendies touchant nos entreprises», assure-t-elle.

Prévôt des incendies

Le Bureau du prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick confirme qu’il y a eu une nette diminution du nombre d’enquêtes en 2022 dans le secteur de Cap-Acadie.

L’organisme a mené 30 enquêtes entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2023 dans la région de Beaubassin-Est, Shemogue, Cap-Pelé, Petit-Cap et Haute-Aboujagane.

«Ces incendies mettaient en cause des résidences, des garages, des granges, des églises, des établissements alimentaires et des bâtiments industriels comme des entrepôts et des installations de transformation de produits de la mer», énumère l’agente de communication au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Judy Désalliers.

Deux feux étaient accidentels, 16 sont considérés comme volontaires et 12 ont été classés comme d’origine indéterminée.

Seulement quatre de ces enquêtes ont été réalisées entre avril 2022 et février 2023.

Statistiques

«Les incendies qui ont été jugés volontaires ont été renvoyés à la GRC pour une enquête plus approfondie», rapporte le ministère.

«Le Bureau du prévôt mène des enquêtes afin de mieux comprendre la source de l’incendie, mais ça ne veut pas dire qu’il s’agit d’un incendie criminel», précise le sergent Mario Maillet, en expliquant la variation des statistiques entre le Bureau du prévôt et ceux de la GRC du détachement de Shediac.

Le sergent atteste que la GRC ne va pas nécessairement se rendre sur chaque lieu d’incendie.

«Parfois, les pompiers vont être appelés à un feu, et ils vont déterminer tout de suite que ce n’est pas d’origine criminelle. Donc, à ce moment-là, on n’est pas appelés pour aller sur les lieux», déclare Mario Maillet.

Il rappelle que l’aide du public est grandement importante pour résoudre ces crimes.