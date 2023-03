Les autorités sont déjà prêtes à affronter la saison des inondations printanières

Même si le programme de Surveillance des cours d’eau du gouvernement du Nouveau-Brunswick n’est pas encore officiellement en branle, les autorités sont déjà prêtes à faire face à la prochaine saison des inondations du printemps.

Le programme de surveillance devrait être lancé au cours des prochains jours par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et s’étendre jusqu’à la fin d’avril ou peut-être même au début mai.

Des spécialistes consultés par l’Acadie Nouvelle estiment qu’il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer ce à quoi ressemblera la saison 2023 des inondations au Nouveau-Brunswick.

La province a été épargnée par ce phénomène météorologique depuis l’année 2020.

«On ne peut rien déterminer pour l’instant… Ce qui est certain, c’est que des températures légèrement supérieures à zéro Celsius le jour et en dessous de zéro Celsius durant les nuits représentent un portrait idéal pour la fonte graduelle de la neige et des glaces et pour éviter des inondations», a indiqué Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Mme Maepea a précisé que la quantité de neige au sol observée dans les différentes régions de la province se situe actuellement à des niveaux acceptables et n’est pas pour l’instant propice aux inondations.

Selon elle, c’est Dame nature qui aura comme d’habitude le dernier mot quant à la fréquence des inondations qui sera observée ce printemps.

«Tout va dépendre des conditions météorologiques de ce printemps», a affirmé la représentante d’Environnement Canada, tout en ajoutant que les conditions observées depuis le début du mois sont parfaites pour l’instant.

Toutefois, les prévisions à long terme de la firme américaine AccuWeather laissent présager plusieurs journées où il pourrait y avoir des précipitations sous forme de pluie et de neige durant la seconde portion du mois, ce qui pourrait compliquer les choses.

Coordonnateur de la gestion régionale des urgences dans la région du Madawaska, Tom Levesque a indiqué au journal que de nombreuses rencontres ont eu lieu au cours des derniers jours entre les nombreux intervenants qui jouent un rôle important dans la surveillance de la crue des eaux printanières.

Des intervenants comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick, différentes municipalités de la province, Environnement Canada, Énergie NB et même l’État du Maine ont tous un rôle actif dans les programmes de surveillance des cours d’eau.

«On commence tranquillement à faire des prévisions et de la planification en vue de la saison 2023 des inondations. Les dernières données indiquent que l’épaisseur en neige se situe actuellement dans la normale des 20 ou 30 dernières années et que l’épaisseur des glaces est pas mal plus mince qu’à l’habitude, ce qui est une bonne chose», a souligné M. Levesque.

«C’est tout de même difficile de prédire ce qui va arriver au-delà de deux ou trois jours à l’avance!»

Comme à l’habitude, certaines régions et cours d’eau feront l’objet d’une surveillance particulière, comme le fleuve Saint-Jean à la hauteur de Saint-Hilaire, Saint-Léonard, Perth-Andover et Fredericton ainsi que les rivières qui se trouvent à Edmundston et le secteur de Quispamsis qui ont souvent été le théâtre d’importantes inondations au cours des dernières années.

«La température a joué en notre faveur depuis 2020 avec une fonte graduelle, nous avons été chanceux. Nous allons quand même garder l’oeil ouvert, nous avons beaucoup de gens et de partenaires sur le terrain durant cette période qui sera active»

Les dommages causés par les inondations printanières au Nouveau-Brunswick ont été évalués à 80 millions $ en 2018 et à 23,3 millions $ en 2019 uniquement dans la vallée du fleuve Saint-Jean.

Selon le Bureau d’assurance du Canada, le coût moyen de la restauration d’un sous-sol inondé s’établissait à 43 000$ en 2018, une somme qui serait passablement plus élevée en 2023.

«C’est une période où les riverains doivent être sur le qui-vive et qui nécessite beaucoup de préparation et d’éducation», a résumé Tom Levesque.