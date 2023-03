Saisie de drogues et d’armes à Moncton: quatre personnes arrêtées

Un homme de 43 ans, un homme de 36 ans, une femme de 43 ans et une femme de 28 ans, tous de Moncton, font face à des accusations à la suite d’une enquête en matière de drogues menée dans la collectivité.

En février, le Groupe de la réduction de la criminalité de Codiac et le Groupe intégré de l’application de la loi du Nouveau-Brunswick ont ouvert une enquête en matière de trafic de drogues illicites dans la région de Moncton.

Le jeudi 2 mars, vers 16h, des agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la rue High à Moncton. Au cours de la perquisition, les policiers affirment avoir saisi deux armes à feu prohibées, une arme à feu à autorisation non restreinte chargée, des munitions, des quantités de ce qui serait de la méthamphétamine, de l’hydromorphone, de la cocaïne et divers comprimés de médicaments d’ordonnance.

Les policiers ont aussi saisi des objets associés au trafic de drogues et de l’argent.

Deux hommes et deux femmes ont été arrêtés sur les lieux. L’homme de 36 ans et la femme de 43 ans ont plus tard été remis en liberté. Leur comparution en cour provinciale à Moncton est prévue pour le 6 juin.

Le vendredi 3 mars, Kenneth Maccallum, 43 ans, a comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone. Il est accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, d’entreposage négligent d’une arme à feu, de possession non autorisée d’une arme à feu et de possession d’une arme à feu contrairement à une ordonnance.

Il a été remis en liberté sous conditions et comparaîtra en cour à une date ultérieure.

Le même jour, Denesha Savoie, 28 ans, a comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone. Il a été accusé de défaut de se conformer aux conditions d’une ordonnance de remise en liberté (deux chefs), de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de Possession non autorisée d’une arme à feu.

Elle a été remise en liberté sous conditions et retournera en cour le 14 mars.