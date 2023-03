L’U de M étudiera la demande de changement de son nom

Le recteur Denis Prud’homme déclare que les instances de l’Université de Moncton étudieront la demande de changement du nom de l’établissement. Il réagit à une pétition en faveur de la suppression de la référence à Robert Monckton dans l’appellation de l’institution.

Le recteur Denis Prud’homme indique que le Conseil de l’Université de Moncton étudiera la demande de changement du nom de l’établissement en avril.

«Réaffirmons d’emblée, et de manière sans équivoque, que notre institution est acadienne, de langue française et fière de son unicité», écrit le recteur Prud’homme vendredi.

«Considérant le fondement identitaire du sujet, notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions pour l’intérêt actuel et futur de l’institution et de le faire de manière rigoureuse et ordonnée.»

Le Conseil de l’Université de Moncton constitue, avec le Sénat académique, l’une des deux instances supérieures de l’institution. Il est composé de 27 membres votants, dont 20 proviennent de l’extérieur de l’organisation.

«Conformément à notre nouvelle Stratégie 2023-2028 et dans le respect de notre vision, de notre mission et de nos valeurs; notre institution est à l’écoute de sa communauté et engagée dans la transformation de la société. L’analyse de cette proposition s’inscrit dans les orientations que nous avons établies», déclare M. Prud’homme.

C’est un changement de discours. Le recteur a affirmé en février qu’une modification du nom de l’U de M n’était pas une priorité de son établissement et qu’il souhaitait se concentrer sur la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie.

C’est en mars, interrogé lors d’une réunion du Comité spécial sur les universités publiques à l’Assemblée législative, qu’il s’est montré plus ouvert à ce sujet. Il a dit qu’il revenait à la communauté de montrer que cet enjeu était dans l’angle mort de son institution.

C’est chose faite, grâce à la pétition du militant nationaliste Jean-Marie Nadeau.

«Ce ne sont que de bonnes nouvelles et j’en suis ému jusqu’aux larmes, a dit M. Nadeau vendredi. Je suis encouragé par la réponse des autorités de l’université et j’ai le profond sentiment que cette fois-ci, c’est la bonne.»

Les signataires comprennent, entre autres, des politiciens, des avocats, ainsi que la romancière Antonine Maillet, l’auteure-compositrice-interprète Edith Butler, le musicien Zachary Richard et la cinéaste Renée Blanchar. La lettre, écrite par M. Nadeau et l’ex-recteur de l’U de M, Jean-Bernard Robichaud, réclame la suppression de la référence à Robert Monckton dans l’appellation de l’U de M. Cet officier de l’armée britannique a supervisé la Déportation des Acadiens en 1755.

Jean-Marie Nadeau a aussi réclamé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Il souhaite que l’organisme se prononce pour ou contre le changement de nom de l’U de M.

«Nous avons accusé réception de la demande. Nous n’avons pas plus de commentaires à faire en ce moment», indiqué le président du groupe de pression, Alexandre Cédric Doucet.