Privatisation en santé: Ottawa coupe 1,3 million $ en transferts au N.-B. 

Ottawa coupe 82 millions $ de ses transferts en santé pour punir les provinces en raison de frais imposés aux patients pour des services qui auraient dû être gratuits. Cela représente environ 1,3 million $ pour le Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement fédéral retire exatement 1 277 659 $ à la province en raison de services de diagnostic privés facturés aux patients alors que ces frais auraient dû être couverts par le système de santé public.

La Nouvelle-Écosse se fait facturer la même somme.

Mais Ottawa retient en plus une somme séparée de 64 850$ de ses transferts au N.-B. en raison de frais imposés aux patients pour des services qui sont fournis dans des cliniques de chirurgie privées et pour l’accès à l’avortement.

Au Nouveau-Brunswick, les avortements chirurgicaux ne sont pas couverts par l’assurance-maladie à moins qu’ils soient pratiqués dans un hôpital.

Ottawa retire souvent des sommes relativement petites au N.-B. en raison de cette politique. En 2021, le fédéral avait enlevé 140 216 $ à la province.

À la suite du changement annoncé vendredi par le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, c’est le Québec qui écope de la plus grosse facture. Quelque 41,8 millions $ seront retirés de ses transferts en raison de services de diagnostic facturés aux patients.

La décision annoncée vendredi fait suite à une «Lettre d’interprétation» de la Loi canadienne sur la santé remontant à 2018 qui portait sur ces services, comme des échographies, des imageries par résonance magnétique (IRM) et des tomodensitogrammes.

La somme de 82 millions $ correspond à ce qu’Ottawa estime que les Canadiens ont payé de leur poche «pour accéder à des services de santé assurés qui devraient être gratuits» des transferts en santé pour 2020-2021, soit la première année où la politique est en vigueur.

À titre de comparaison, Ottawa verse aux provinces et territoires pour l’année en question 41,9 milliards $ dans le cadre du transfert canadien en matière de santé. Il s’agit donc d’une réduction de 0,2%.

Depuis quelques années, Ottawa rembourse les déductions aux provinces et territoires qui corrigent le tir et cessent de violer la Loi canadienne sur la santé.

Frais pour les soins virtuels

Dans ses missives, le ministre se dit « préoccupé » par une hausse récente de cas signalés et affirme que les améliorations dans la façon dont sont prodigués les soins de santé ne devraient pas servir de « prétexte » pour autoriser des frais « qui auraient été autrement couverts s’ils avaient été prodigués en personne par un médecin ».

« Qu’ils soient fournis en personne ou virtuellement, il est essentiel que l’accès aux services médicalement nécessaires demeure gratuit et continue d’être fondé sur les besoins médicaux », insiste-t-il.

M. Duclos estime que la situation doit être « examinée et réglée » et qu’il entend « clarifier ce point » dans une lettre d’interprétation de la Loi canadienne sur la santé afin de s’assurer que l’évolution du système soit fidèle à son esprit et son intention.

Le système de santé canadien repose sur des «principes communs», notamment sa nature publique et universelle, auxquels le gouvernement fédéral est «fermement attaché» et «dont le respect (…) a toujours été lié aux paiements fédéraux dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé», ajoute le ministre.

La populaire plateforme Maple offre, par exemple, de consulter virtuellement un médecin généraliste autorisé à exercer au Canada pour 69 $ ou de le faire jusqu’à 30 fois par an avec un forfait facturé 30 $ mensuellement.

eVisitNB

La plateforme eVisitNB offre des services semblables au Nouveau-Brunswick. Maple fournit sa technologie à cette plateforme, qui a conclu une entente avec la province du N.-B. pour que les frais de ces services soient couverts par le gouvernement provincial pour tout patient détenteur d’une carte d’assurance-maladie.

Des régimes d’avantages sociaux proposent également des services de télémédecine privée. Dans certains cas, les patients paient directement les frais puis se font rembourser par leur assurance collective.

À son arrivée au conseil des ministres, jeudi, M. Duclos a expliqué que la fourniture des soins a toujours été en partie privée et elle le restera, mais qu’au chapitre du paiement «il est absolument hors de question» que les Canadiens aient à sortir «leur carte de crédit».