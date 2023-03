Thermopompes gratuites: les fournisseurs locaux entrent dans la danse

L’ajout des fournisseurs locaux de thermopompes au programme Éconergétique amélioré est chose faite. Tout semble maintenant tomber en place, à la satisfaction des principaux intéressés, ou presque: le public qui souhaite en profiter devra, pour sa part, patienter.

Marc Belliveau, le directeur des communications d’Énergie NB, écrivait à l’Acadie Nouvelle, plus tôt cette semaine, que le programme compte désormais 30 distributeurs officiels pour les «volets» de remplacement des plinthes électriques et du chauffage au mazout.

Éconergétique amélioré est un réel succès, et non sans cause. Peut-on s’attendre à moins, lorsqu’on offre des thermopompes gratuites aux ménages ayant un revenu inférieur à 70 000$?

Vendredi, on pouvait lire dans la page internet du programme: «Depuis le lancement, nous avons constaté un énorme intérêt pour le programme et toutes les inscriptions ont été enregistrées pour l’exercice 2022-23. Nous tenons une liste d’attente pour 2023-24 et au-delà.»

En septembre, un seul installateur de thermopompes (Greenfoot Energy Solutions) servait le programme, ce qui provoqua des remous au sein de l’industrie. Les fournisseurs locaux voyaient alors se volatiliser la clientèle et les commandes. Ils ont rapidement créé un comité pour améliorer leur sort.

En janvier, Énergie NB annonçait qu’elle allait ajouter une vingtaine de fournisseurs à sa liste de distributeurs officiels. Toutefois, les nouveaux venus ont à peine signé leurs soumissions que la première année du populaire programme achèvera bientôt (le 31 mars). Devront-ils tout recommencer?

Non, a indiqué le directeur des communications d’Énergie NB.

«Les contrats que nous avons récemment signés avec les fournisseurs de thermopompes incluent deux possibilités d’extension de 1 an, qui nous apporteraient au 31 mars 2025. Les fournisseurs qui rencontrent toujours les critères et conditions du contrat seront disponibles pour ces extensions.»

Très satisfaits

Léonce David, le propriétaire de Réfrigération Plus, de Caraquet, a reconnu en entrevue, vendredi, que les prochaines semaines s’annoncent intéressantes pour lui.

«Plus d’une quarantaine de propriétaires (admis au programme), qui sont à l’étape de l’évaluation, ont demandé pour faire affaire avec nous», a-t-il indiqué.

M. David devrait installer les premières thermopompes durant la semaine du 19 mars, une période de l’année où les affaires sont généralement tranquilles. Dans son cas, la «haute saison» commence en mai et court jusqu’en octobre.

Cette demande exceptionnelle sera créatrice d’emplois. M. David estime qu’il lui faudra entre 22 à 24 employés, et ce pour une plus longue partie de l’année. Il devra aussi «grossir ses équipes» et embaucher un quatrième électricien, un frigoriste et un tôlier.

Justin Beaulieu, de Beaulieu Plumbing & Mechanical d’Edmundston, qui a participé aux discussions avec Énergie NB, est plus qu’heureux de la tournure des événements.

«Honnêtement, c’est très bien! On ne peut pas se plaindre. Pour les contracteurs, c’est gagnant, et les clients ont plus de choix.»

Selon lui, les entreprises qui, comme la sienne, se spécialisent dans la ventilation et les systèmes de thermopompes, ont développé avec Énergie NB de très bons liens.

L’intégration au programme a été un peu plus ardue pour certains entrepreneurs qui, peu familiers avec le processus des soumissions, ont éprouvé des difficultés au moment de remplir les formulaires.

Pour plusieurs, il s’agissait d’une première, mais M. Beaulieu reconnaît qu’«Énergie NB a travaillé fort pour nous aider». En outre, si la société de la Couronne s’est parfois montrée «exigeante», tous ont compris que celle-ci doit répondre de la qualité du service.

«Il y a des règlements et des restrictions, mais au bout de la ligne nos entreprises font du travail commercial pour la province.»

M. Beaulieu, devenu lui-même distributeur officiel du programme d’Énergie NB, s’est aperçu un beau matin que le temps des premières installations était arrivé. Ce fut comme un agréable réveil.

«Quand on les a (les commandes)… faut les remplir! On est très content. Ça va être encore meilleur avec Énergie NB.»