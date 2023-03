Une jeune femme de 27 ans portée disparue

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une femme de 27 ans de Saint-Paul (Champdoré) qui est portée disparue.

Jennifer Ward – qui pourrait également se faire appeler Peyton Ward – a été vue pour la dernière fois lundi, à Saint-Antoine. Sa disparition a été signalée à la police le 8 mars. La police et sa famille s’inquiètent pour elle.

Jennifer Ward mesure environ 160 cm (5 pi 3 po) et pèse environ 58 kilos (128 livres). Elle a les cheveux bruns, longs, et les yeux bruns. On ne dispose d’aucune description de ses vêtements. La police pense qu’elle pourrait se trouver dans la région de Sussex.

Si vous croyez savoir où elle se trouve, veuillez communiquer avec le Détachement de Richibucto au 506-523-4611.