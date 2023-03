Vitalité embauche 130 infirmières à l’international

Près de 130 infirmières ont signé des lettres d’embauche à la suite d’efforts de recrutement de Vitalité, un succès qui est toutefois loin de garantir que la pénurie de travailleurs de la santé est derrière nous.

Le réseau de la santé a été mis à rude épreuve ces dernières années, notamment à cause d’une pénurie d’infirmières.

Au sein du Réseau de santé Vitalité, il y a aujourd’hui environ 230 postes d’infirmières immatriculées et 75 postes d’infirmières auxiliaires à pourvoir.

Face à ce manque à gagner, Vitalité multiplie les déplacements à l’étranger afin d’attirer des travailleurs de la santé dans la province.

Depuis bientôt un an, des missions de recrutement ont été menées en Belgique, en France, au Maroc, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

D’après Frédéric Finn, vice-président expérience-employés chez Vitalité, ces initiatives connaissent un certain succès. Depuis mai 2022, 128 offres d’emploi ont été acceptées à l’international.

«Au cours des prochaines semaines et mois, on va avoir une entrée graduelle de ces personnes au sein du réseau», a expliqué M. Finn lors d’une interview avec le journal.

Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’infirmières immatriculées dans leur pays d’origine. Malheureusement, la plupart des personnes ne pourront exercer leur métier avant d’obtenir une immatriculation auprès de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB). En attendant, elles devront se contenter de travailler comme préposées aux soins.

L’obtention de l’immatriculation peut mettre entre 12 et 18 mois à aboutir.

M. Finn explique que les candidats devront dans un premier temps se faire évaluer par l’AIINB pour déterminer s’ils doivent suivre une formation ou des stages.

Le processus est toutefois moins long – 3 à 6 mois – pour les personnes formées en France.

«La grande majorité de ces personnes vont devoir passer par le processus de reconnaissance des acquis parce que le plus gros de nos embauches à l’international provient de l’extérieur de la France, principalement en Afrique de l’Ouest et du Maghreb», dit M. Finn.

Vitalité espère que l’AIINB concrétisera bientôt les mesures visant à accélérer le processus d’immatriculation des infirmières formées à l’étranger, une mesure qui pourrait grandement contribuer à atténuer la crise des travailleurs de la santé dans la province.

Au début de l’année, l’association a promis de mettre à l’essai «un nouveau processus d’immatriculation pour les diplômés internationaux en sciences infirmières visant à éliminer des mois, voire des années, d’attente pour le traitement des demandes.

Il y a quelques semaines, un porte-parole de l’AIINB a indiqué que cet enjeu demeurait une priorité.

«Nous espérons avoir de l’information à partager au cours des prochaines semaines», peut-on lire dans le courriel envoyé au journal.

Des résultats d’ici quelques années

Les retombées des efforts de recrutement visant à régler la pénurie risquent de se faire ressentir au cours des prochaines années.

«Cette pénurie-là ne va pas se régler en un an, c’est un projet pluriannuel. Je prévois que ça va prendre deux à trois ans pour réduire le manque à gagner. Mais que si tout va bien», prévient-il.

M. Finn admet d’ailleurs ne pas savoir quelle est l’efficacité réelle, à long terme, des missions de recrutement que mène Vitalité à l’étranger.

Par exemple, parmi les embauches effectuées depuis mai, il est difficile de prédire quelle proportion des candidats retenus ira jusqu’au bout des démarches afin de s’installer au Nouveau-Brunswick.

«On ne sait pas combien de ces personnes vont avoir un permis de travail, compléter le processus d’immigration, se rendre chez nous et ensuite devenir infirmière. Pour chaque 100 infirmières embauchées, combien, d’ici deux ou trois ans, seront arrivés ici? Est-ce que c’est 50? On ne le sait pas. Si nous avons 200 postes à combler, on ne sait donc pas combien de personnes nous devons embaucher. Est-ce que c’est 300, 400 ou 500? Ce n’est pas encore clair.»

L’autre problème, ce sont les retraites des prochaines années. D’après Vitalité, on en compte en moyenne 25 à 30 par année pour les infirmières immatriculées et de 10 à 15 pour les infirmières auxiliaires, chose qui pourrait encore aggraver la pénurie de travailleurs.

Éthique, le recrutement à l’étranger?

Comme la pénurie des travailleurs de la santé est mondiale, des gouvernements des pays du Nord se démènent afin d’attirer chez eux des infirmières formées à l’étranger.

Dans un communiqué publié fin janvier, le Conseil International des Infirmières s’est toutefois dit préoccupé par le recrutement d’infirmières de pays à revenu faible par des pays plus riches puisque cette pratique fragilise des systèmes de santé déjà mal en point.

Début mars, le gouvernement des Philippines a lui aussi exprimé son ras-le-bol face à cette pratique, disant souhaiter mettre fin à cette «hémorragie».

Vitalité a reconnu que ses missions à l’étranger soulèvent des questions délicates.

«Nous sommes conscients que tout ça n’est pas évident et que c’est délicat», dit Frédéric Finn, vice-président expérience-employé chez Vitalité.

Le réseau de la santé dit vouloir faire plus d’efforts de recrutement en Europe francophone.

«On va redoubler d’efforts en France pour faire valoir le programme visant à accélérer la reconnaissance des acquis. On aimerait aussi que ce programme soit étendu à la Belgique et à la Suisse.»

Malheureusement, pour l’instant, les missions menées en Afrique du Nord et de l’Ouest connaissent plus de succès puisque la volonté d’émigrer des gens de ces pays est plus grande qu’en Europe, ajoute M. Finn.