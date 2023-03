50e anniversaire de l’école Mathieu-Martin: «Ça fait 18 mois qu’on planifie nos retrouvailles»

Pierre Belliveau se souvient très bien se ses premiers pas dans cette belle et grande nouvelle école à Dieppe. C’était à l’automne 1972. Les jeunes provenaient de plusieurs écoles de Moncton, de Dieppe et de Memramcook.

Quand ils ont pour la première fois ouvert les portes de la polyvalente Mathieu-Martin, les travaux n’étaient même pas encore complétés.

Cinquantaine ans plus tard, environ 150 des 310 premiers diplômés de l’école secondaire acadienne vont converger vers Dieppe pour souligner ce moment historique et se rappeler plusieurs bons souvenirs.

Pierre Belliveau faisait partie du groupe.

«J’ai joué au hockey et au football pour mon école. Je me souviens qu’on avait aussi remporté le championnat provincial de baseball. La cafétéria était prête, mais on n’avait pas de gymnase et pas vraiment d’amphithéâtre. Il y avait encore de la construction un peu partout», raconte-ilé

«C’était la première fois qu’on partageait une école avec les gens de Memramcook.C’était donc très différent pour nous», ajoute l’ancien entraîneur de l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Trois événements majeurs auront lieu durant ces trois jours de festivités.

Le 15 juin, tout le monde est convié à un tournoi de golf au terrain de Memramcook.

Le lendemain, les anciens camarades pourront se retrouver lors d’une croisière dans la baie de Shediac, en compagnie de Norm The Jammer.

Le 17, les anciens et les anciennes auront droit à une visite guidée de l’école Mathieu-Martin, qui sera suivie par la cérémonie officielle à l’hôtel Wingate, de Dieppe.

«Ça fait un bon 18 mois qu’on planifie nos retrouvailles. Nous avons un comité d’une dizaine de personnes qui a travaillé fort pour essayer de retrouver le plus de monde possible», explique Pierre Belliveau.

Des 310 diplômés, 22 sont malheureusement décédés.

«On ne veut pas les oublier. On veut faire une liste de ceux et celles qui ne sont plus avec nous», mentionne l’un des porte-parole du comité organisateur.

Pierre Belliveau parle d’un moment historique.

«On va avoir le plaisir de revoir des gens qu’on n’a pas vu depuis 50 ans. Notre directeur de l’époque, Dollard LeBlanc, va être présent. Je pense qu’il a maintenant 95 ans. On a aussi invité tous les enseignants et enseignantes qui sont encore en vie pour se joindre à nous.»

Les gens intéressés peuvent avoir plus d’informations en consultant la page Facebook «50e retour Mathieu-Martin» ou à l’adresse: mmjuin73@outlook.com.